Auto contro albero: morta una donna (FOTO)

VENEZIA, 1 LUGLIO – Una donna è morta in un Terribile incidente alle 22.00 di ieri sera tra i comuni veneziani di Martellago e Scorzè: una donna è morta dopo che la sua auto è uscita di strada ed è finita contro un albero.

Sul posto è arrivato il mezzo di soccorso dei vigili del fuoco da Mestre (Venezia) per il recupero del veicolo e i primi soccorsi, assieme all’ambulanza del Suem. A causa della violenza dell’urto il decesso è avvenuto all’istante. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Martellago. ANSA VENETO