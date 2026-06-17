Scontro auto-moto, ferito motociclista

Ieri pomeriggio alle ore 16:40, a Thiene, un giovane 20enne di Villaverla alla guida di una motostava percorrendo via Dante si è scontrato con una Fiat condotta da giovane donna 21enne di Sarcedo che stava manovrando per immettersi su via Dante. A seguito dell’urto il centauro è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuto il SUEM 118 di Santorso per i soccorsi al motociclista che veniva trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Santorso e 2 pattuglie del consorzio Ne.Vi. per i rilievi del sinistro stradale e la regolamentazione del traffico.