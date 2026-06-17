ALTO VICENTINOCRONACA
17 Giugno 2026 - 12.49

Scontro auto-moto, ferito motociclista

Nicoletta Ugolini
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Ieri pomeriggio alle ore 16:40, a Thiene, un giovane 20enne di Villaverla alla guida di una motostava percorrendo via Dante si è scontrato con una Fiat condotta da giovane donna 21enne di Sarcedo che stava manovrando per immettersi su via Dante. A seguito dell’urto il centauro è caduto rovinosamente a terra.  

Sul posto è intervenuto il SUEM 118 di Santorso per i soccorsi al motociclista che veniva trasportato in codice giallo presso l’ospedale di Santorso e 2 pattuglie del consorzio Ne.Vi. per i rilievi del sinistro stradale e la regolamentazione del traffico.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Scontro auto-moto, ferito motociclista | TViWeb Scontro auto-moto, ferito motociclista | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy