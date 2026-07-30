Minorenne fermato con hashish e una roncola nascosta nei pantaloni

Martedì 28 luglio, intorno alle 22, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, in servizio in abiti borghesi, ha notato un giovane in una zona poco illuminata, con un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per un controllo e, avvicinandosi, hanno percepito chiaramente odore di cannabis.

Alla richiesta degli agenti, il ragazzo ha consegnato loro un involucro contenente 6,2 grammi di hashish. Durante il controllo, gli agenti hanno notato anche uno strano rigonfiamento sul lato sinistro dei pantaloni: il giovane è stato costretto a mostrarne il contenuto, che si è rivelato essere una roncola lunga complessivamente 32 centimetri, con una lama di 20 cm, di cui non ha saputo giustificare il possesso.

Il 17enne, identificato come M.H. e residente a Malo, è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza come assuntore di sostanze stupefacenti e denunciato alla Procura della Repubblica per i minorenni di Venezia per porto abusivo della roncola.

Il giovane è, allo stato, solo indiziato del reato: ogni responsabilità dovrà essere accertata dall’autorità giudiziaria nel corso del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.