Collettivo Creativo: aperto l’Avviso pubblico per la costituzione della Short List di esperti, enti e professionisti

L’Unione dei Comuni Basso Vicentino informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la costituzione di una Short List di esperti, professionisti, enti, associazioni, imprese e organizzazioni da coinvolgere nella realizzazione del progetto “Collettivo Creativo: la palestra delle idee per i giovani e la comunità”, promosso nell’ambito dell’Avviso Pubblico ANCI per l’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi – II edizione (CUP F22E25000170005). L’iniziativa è gestita da GiovaniMentor APS, soggetto gestore dello spazio pubblico individuato dal progetto, in collaborazione con Projenia SCS, soggetto attuatore dell’intervento.

L’Avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di soggetti qualificati ai quali potranno essere affidati incarichi di collaborazione per la realizzazione delle attività previste dal progetto, attraverso percorsi formativi, laboratori, workshop specialistici, attività di orientamento, incontri con esperti e visite formative presso realtà significative del territorio.

Il progetto “Collettivo Creativo” si propone di offrire ai giovani un percorso di crescita personale e professionale fondato sull’apprendimento esperienziale, sulla partecipazione attiva e sulla valorizzazione delle risorse locali. Attraverso metodologie laboratoriali e collaborative, i partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo di competenze trasversali, imprenditoriali e progettuali, con l’obiettivo di elaborare un Piano di Valorizzazione Territoriale capace di individuare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio e la comunità.

Le attività formative riguarderanno i temi dello sviluppo locale, del turismo, della promozione culturale, della sostenibilità ambientale, dell’innovazione sociale, del welfare di comunità, della comunicazione, del marketing territoriale e della progettazione d’impresa. I giovani saranno coinvolti in un percorso multidisciplinare che consentirà loro di confrontarsi con professionisti, ricercatori, imprenditori, operatori del Terzo Settore e rappresentanti di enti e organizzazioni che operano quotidianamente nei diversi ambiti di riferimento.

L’Avviso si rivolge a professionisti, esperti, enti pubblici e privati, associazioni, organizzazioni del Terzo Settore, imprese e altre realtà che possiedano competenze ed esperienze documentate coerenti con le finalità del progetto. I soggetti selezionati potranno essere coinvolti nella realizzazione di attività formative, testimonianze, workshop, incontri specialistici e visite presso le proprie sedi operative, offrendo ai giovani occasioni concrete di confronto con il mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa e dell’innovazione territoriale.

Le candidature dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’Avviso pubblico, disponibile sul sito del progetto www.collettivocreativo.net, allegando la documentazione richiesta. La Short List resterà aperta fino al 14 settembre 2026.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per mettere in rete competenze, esperienze e professionalità del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore, imprese e comunità locali nella costruzione di percorsi innovativi dedicati ai giovani e allo sviluppo sostenibile del Basso Vicentino.