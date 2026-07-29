CRONACAVENETO
29 Luglio 2026 - 15.31

Esce di strada e si schianta contro un tir in piazzola di sosta sull’A4: morto un 46enne

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA, 29 LUGLIO 2026 -Incidente mortale nella notte sul Passante di Mestre, in direzione Milano. È successo verso le 2.30 sull’autostrada A4, prima dell’uscita di Spinea, nel Veneziano.

Secondo le prime informazioni, il conducente di un’auto sarebbe uscito di strada, invadendo la piazzola di sosta dove era parcheggiato un mezzo pesante, che ha tamponato finendo la corsa sotto il tir. Per l’uomo alla guida della macchina, che viaggiava da solo, non c’è stato nulla da fare: si tratta di un 46enne di origini campane, residente nel Padovano.

Sulle cause dello schianto indaga la polizia stradale di Venezia. Sul tratto interessato sono intervenuti nella notte anche gli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete (Cav).

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