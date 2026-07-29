CRONACA
29 Luglio 2026 - 11.38

Stalla a fuoco, evacuati 800 capi di bestiame (FOTO)

REDAZIONE
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Ieri alle 15:45 i Vigili del Fuoco del comando di Verona sono stati impegnati in via Rivalta, nel comune di Albaredo d’Adige (VR), per un incendio sviluppatosi all’interno della stalla di un’azienda agricola.Sul posto le squadre dei distaccamenti di Legnago e Caldiero, supportate dall’autobotte della sede centrale di Verona.All’arrivo delle squadre è stata immediatamente avviata l’evacuazione degli animali presenti nella struttura. Circa 800 capi di bestiame sono stati messi in salvo.Le operazioni sono attualmente concentrate sullo spegnimento di circa 80 rotoballe di fieno coinvolte dall’incendio all’interno della stalla, al fine di evitare ulteriori propagazioni e garantire la completa messa in sicurezza dell’area.

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