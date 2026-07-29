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29 Luglio 2026 - 15.32

Siccità dei fiumi in Veneto: il Marzenego entra in “zona rossa”, stop ai prelievi d’acqua

Nicoletta Ugolini
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TREVISO, 29 LUGLIO 2026 – Da oggi il bacino del Marzenego, fiume di risorgiva che attraversa il Veneto da Resana (Treviso) fino alla laguna di Venezia passando per Noale, è in “zona rossa” per siccità. Il provvedimento comporta lo stop ai prelievi d’acqua per gli agricoltori e canali in secca per i cittadini, fatta eccezione per il mantenimento della vita acquatica nei corsi d’acqua principali.

Per ora, riferisce il Consorzio di bonifica Acque Risorgive, il Marzenego è l’unico bacino in zona rossa, ma in assenza di piogge la situazione rischia di peggiorare anche altrove. “Consigliamo agli agricoltori e ai cittadini di monitorare il nostro sito web, alla voce ‘Cosa facciamo/Irrigazione’, e l’app, per essere aggiornati su eventuali ulteriori modifiche, con estensione delle zone rosse. La crisi idrica in cui si trova oggi il territorio consortile è preoccupante”, affermano i tecnici del Consorzio. Un primo segnale d’allarme è già arrivato da Castelfranco Veneto (Treviso), dove il fossato che circonda le mura medievali è ormai a secco a causa del progressivo calo della portata del torrente Avenale, che alimenta il Marzenego.

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