Basso Vicentino – Schianto tra auto e moto: grave un ragazzo di 15 anni, elitrasportato in codice rosso

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Orgiano. Lo scontro è avvenuto alle 13.25 in via Perara, all’altezza del civico 32, dove per cause in corso di accertamento un’auto (Fiat Panda) e una moto si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il giovane centauro, un ragazzo di 15 anni, che ha riportato un grave trauma cranio-facciale, oltre a lesioni al bacino e agli arti inferiori. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie: all’arrivo dei soccorsi il giovane presentava un quadro clinico particolarmente critico, con instabilità emodinamica.

I sanitari del Suem hanno provveduto a intubarlo sul posto prima del trasferimento urgente in ospedale. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Padova, che lo ha trasportato in codice rosso in una struttura specializzata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del violento impatto.