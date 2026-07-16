Cade a seguito di un malore, gravissimo un escursionista

VALSTAGNA 16 LUGLIO 2026 – Attorno alle 16 il Soccorso alpino dei Sette Comuni è stato attivato per intervenire in località Cornale, in Valstagna, dove un escursionista che stava risalendo verso Enego – da dove era sceso in precedenza con un amico – si era sentito male ed era caduto in un dirupo dopo avere perso i sensi. L’uomo, di cui non sono note al momento le generalità, stava percorrendo il sentiero quando, dopo un centinaio di metri di dislivello, si era sentito poco bene, si era messo a sedere e aveva perso improvvisamente conoscenza, cadendo a lato del sentiero da un salto di roccia di 7 metri. Sul posto è arrivata una squadra di soccorritori in supporto all’equipe sanitaria e al tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, sbarcati nelle vicinanze. Prestate le prime cure urgenti all’infortunato a seguito della gravissima situazione dovuta al possibile politrauma, i soccorritori lo hanno imbarellato, issato a bordo e trasportato all’ospedale di Vicenza. Presente anche il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa e l’ambulanza della Croce rossa.

