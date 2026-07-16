Veneto – Spacciatore arrestato due volte in otto giorni: era stato condannato con pena sospesa

Due arresti in appena otto giorni per lo stesso giovane, sorpreso entrambe le volte con cocaina destinata allo spaccio. È quanto accaduto a un 21enne nordafricano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, arrestato dai carabinieri prima a Vigodarzere e, pochi giorni dopo, nuovamente a Cadoneghe.

L’ultimo episodio risale al pomeriggio di martedì 14 luglio, quando i carabinieri della Stazione di Cadoneghe, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane nei pressi di piazza San Bonaventura mentre cercava di nascondere una scatola all’interno di una siepe.

Insospettiti dal comportamento, i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla vista della pattuglia, però, il 21enne è fuggito lungo le vie del centro. Raggiunto dopo un breve inseguimento, ha opposto resistenza colpendo uno dei carabinieri, ma è stato infine bloccato e immobilizzato.

All’interno della scatola nascosta sono state trovate 19 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere vendute, per un peso complessivo di 17,64 grammi. La successiva perquisizione personale ha inoltre permesso di sequestrare 760 euro in contanti, ritenuti il presunto provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Su disposizione della Procura di Padova è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale in attesa dell’udienza di convalida. Il giorno successivo il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Padova.

Per il 21enne si tratta però del secondo arresto in poco più di una settimana.

Lo scorso 6 luglio, infatti, era già stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Vigodarzere durante un servizio di osservazione nell’area arginale del fiume Brenta, in località Saletto, zona da tempo monitorata per un sospetto via vai di spacciatori e acquirenti.

In quell’occasione i militari avevano fermato un cliente che aveva appena acquistato una dose di cocaina dal giovane, ottenendone una precisa descrizione. Poco dopo era scattato il blitz: il pusher era stato rintracciato sull’argine in direzione Tavo e trovato in possesso di sei dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, una dose di marijuana e 230 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro.

Dopo la convalida del primo arresto, il giovane aveva patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione, con pena sospesa.