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15 Luglio 2026 - 14.46

Gattino incastrato nel motore di un’auto: salvato dalla Polizia Locale

Nicoletta Ugolini
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DUEVILLE, 15 LUGLIO 2026 – Nella mattinata di oggi, intorno alle ore 10.00, la Centrale Operativa della Polizia Locale del Consorzio Ne.Vi. ha ricevuto una segnalazione relativa a un insistente miagolio proveniente da un’autovettura parcheggiata in Piazza Redentore, nel comune di Dueville.

Una pattuglia del Distaccamento di Sandrigo è andata prontamente sul posto, accertando che un gattino di circa due mesi era rimasto incastrato all’interno del vano motore del veicolo.

Gli agenti hanno trovato sia la proprietaria del piccolo felino sia il proprietario dell’auto. Con la collaborazione di quest’ultimo, e improvvisandosi meccanici, sono riuscti, non senza difficoltà, a smontare parte delle protezioni del vano motore e a liberare il gattino, che era rimasto saldamente incastrato.

Il gattino, visibilmente spaventato ma in buone condizioni, è stato quindi riconsegnato alla sua proprietaria, che ha espresso la propria gratitudine agli operatori della Polizia Locale per il tempestivo intervento e la professionalità dimostrata.

Ricordiamo ancora una volta l’importanza di prestare attenzione ai rumori provenienti dai veicoli in sosta, soprattutto nei periodi più caldi, quando i piccoli animali possono trovare riparo all’interno del vano motore.

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