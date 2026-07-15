Strada Pasubio, al via i lavori per la riqualificazione di due fermate del trasporto pubblico

Partiranno domani i lavori in strada Pasubio per la riqualificazione di due nuove fermate del trasporto pubblico locale e la realizzazione di un tratto di marciapiede.L’intervento interesserà un tratto a nord di strada Pasubio, poco prima dell’innesto nella rotatoria che porta alla bretella dell’Albera. In corrispondenza del cantiere è previsto il restringimento della carreggiata con l’attivazione, se necessario, del senso unico alternato.«I lavori dal valore di 115 mila euro permetteranno di sistemare due fermate del trasporto pubblico grazie alla realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede e delle banchine con conseguente abbattimento delle barriere architettoniche presenti. L’attraversamento tra le due fermate verrà messo in sicurezza e illuminato con un impianto dedicato – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. Su queste fermate è prevista inoltre l’attivazione della futura linea blu del Brt (Bus rapid transit). Data la rilevanza dell’asse viario i lavori sono stati programmati durante i mesi estivi, ma saranno comunque possibili rallentamenti».La durata prevista dei lavori è di 50 giorni.