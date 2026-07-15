Trovata una donna morta nell’Astichello

VICENZA, 15 LUGLIO 2026 – – NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Alle 6.40 di stamattina è arrivata una chiamata alla Centrale Operativa dei vigili del fuoco di Vicenza per il rinvenimento del cadavere di una donna. Il corpo era nel fiume Astichello in prossimitá di via Mora. All’arrivo di Alpha 20 la paziente non riusciva ad essere recuperata dal 115 e sommozzatori. Alle 8.55 non si è potuto fare altro che constatarne il decesso – la donna è del 1999 e al momento non sono state rese note altre generalità – dopo il recupero del corpo da parte dei sommozzatori di Mestre Sul posto SETAF, questura, militar police, VVFF e sommozzatori di Mestre.