Violenta ondata di maltempo colpisce il Vicentino: disagi e interventi d’emergenza (FOTO & VIDEO)

Era stata annunciata ed è arrivata: la prima perturbazione che ha portato il Vicentino dal caldo estremo ai primi acquazzoni. I vigili del fuoco hanno effettuato parecchi interventi per rimuovere alberi caduti e gestire allagamenti nel primo pomeriggio.

Uno degli episodi più gravi si è verificato sull’Altopiano dei Sette Comuni, dove un principio di tromba d’aria ha divelto una struttura, facendo volare in strada lamiere di notevoli dimensioni. A Brogliano, le squadre di soccorso hanno dovuto lavorare intensamente per mettere in sicurezza via Bregonza, bloccata da alberi caduti.

La viabilità nella zona è stata fortemente compromessa, con interventi che hanno interessato anche via Palladio, dove si sono registrati allagamenti in alcuni garage. Acquazzoni intensi hanno colpito anche i comuni vicini di Cornedo, Trissino e Valdagno, creando ulteriori problemi.

A Chiampo, un albero è caduto in via Albanelli, interrompendo temporaneamente la viabilità mentre i volontari della protezione civile si occupavano della rimozione. Si segnalano alberi caduti e allagamenti anche a Malo e Montepulgo di Monte di Malo.

Le autorità locali hanno messo in allerta le squadre comunali per fronteggiare eventuali emergenze future così come da allerta regionale.