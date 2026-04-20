Violento terremoto in Giappone, allerta tsunami

Giappone, 20 aprile 2026 – ore 10:33

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito le acque al largo della prefettura di Iwate, a circa 100 chilometri dalla costa di Sanriku. Il sisma, registrato a una profondità di 10 chilometri, ha raggiunto un’intensità di 5+ sulla scala sismica giapponese.

Le autorità hanno immediatamente diramato un’allerta tsunami per ampie aree della costa nord-orientale. Avvisi sono stati emessi per la prefettura di Iwate, per la parte centrale della costa pacifica di Hokkaido e per quella di Aomori. Allerte estese anche ad altre zone costiere di Hokkaido e Aomori, oltre che alle prefetture di Miyagi e Fukushima.

La prima ministra Sanae Takaichi ha invitato la popolazione delle aree interessate a spostarsi verso zone più elevate per motivi di sicurezza.

Sono in corso verifiche alla centrale nucleare di Onagawa per accertare eventuali anomalie successive al sisma. Al momento non risultano criticità segnalate.

Le mappe diffuse dall’emittente NHK indicano in rosso le aree con avvisi di tsunami, tra cui parte di Hokkaido e della prefettura di Iwate, mentre in giallo sono evidenziate le zone soggette ad allerta.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano a seguire gli aggiornamenti ufficiali.