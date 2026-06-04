CRONACAVICENZA e PROVINCIA
4 Giugno 2026 - 15.10

Vicenza – Braccialetto elettronico distrutto e divieto di dimora violato: 28enne rintracciato dalla Polizia e arrestato

G. B.
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VICENZA – Era già sottoposto a diverse misure cautelari, ma avrebbe ignorato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, arrivando anche a danneggiare il dispositivo elettronico di controllo. Per questo un giovane pluripregiudicato è stato arrestato dalla Polizia di Stato e trasferito nel carcere di Vicenza.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante hanno fermato per un controllo un uomo che si aggirava in viale Dalmazia. Dagli accertamenti è emerso che si trattava di un cittadino italiano nato nel 1998, senza fissa dimora, destinatario di un’ordinanza di misura cautelare in carcere.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane era già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa e all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Avrebbe però violato il divieto di dimora nel Comune di Vicenza e danneggiato il braccialetto elettronico che gli era stato applicato per monitorarne gli spostamenti.

Una volta accompagnato negli uffici della Questura, l’uomo è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e, al termine delle procedure, trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’arresto è avvenuto nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato per verificare il rispetto delle misure cautelari e garantire la sicurezza pubblica.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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