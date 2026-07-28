Vicenza, in dirittura d’arrivo i lavori in strada di Saviabona: nuovo marciapiede e illuminazione per una viabilità più sicura

Possamai e Spiller: «Interventi attesi da anni che migliorano sicurezza, accessibilità e vivibilità della zona»

Sono ormai in fase di conclusione i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede e della nuova illuminazione pubblica in strada di Saviabona, a Vicenza. Gli interventi, verificati questa mattina durante un sopralluogo dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore alla Mobilità e alle Infrastrutture Cristiano Spiller, puntano ad aumentare la sicurezza stradale, migliorare l’accessibilità e rendere più sicuri gli spostamenti pedonali in uno dei tratti più trafficati della città.

«Abbiamo deciso di realizzare un marciapiede in uno dei punti più pericolosi di strada Saviabona – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – perché si tratta di uno dei luoghi della città più trafficati e dove purtroppo ci sono stati tanti incidenti. Questo intervento permetterà di spostarsi in sicurezza dal campo da calcio verso la chiesa e di mettere in sicurezza soprattutto la fermata del bus con la pensilina. Il secondo intervento riguarda invece l’illuminazione pubblica: oltre 680 metri di strada che erano illuminati soltanto alle intersezioni e agli incroci con le strade laterali da oggi saranno interamente illuminati. Abbiamo installato nuovi punti luce a led ogni 25 metri, rispondendo a una richiesta storica del quartiere. Sono interventi piccoli, ma che fanno la differenza sulla vivibilità e la sicurezza della nostra città».

L’assessore Cristiano Spiller ha sottolineato come gli interventi si aggiungano all’asfaltatura dei tratti più ammalorati della strada, realizzata pochi mesi fa nelle vicinanze del campo sportivo. «In strada di Saviabona stiamo portando avanti due opere molto importanti per la sicurezza stradale. La fermata del bus si trovava su una semplice banchina, quindi non era protetta né accessibile alle persone con disabilità. Il nuovo tratto di marciapiede garantirà continuità pedonale tra i principali punti della zona e renderà la fermata completamente accessibile. Inoltre completiamo un’opera rimasta incompiuta da quasi quindici anni: all’epoca della realizzazione dei marciapiedi erano stati predisposti i basamenti per l’illuminazione pubblica, ma i pali non erano mai stati installati. Con un investimento di 60 mila euro diamo finalmente uniformità all’illuminazione della strada, migliorando visibilità e sicurezza».

L’intervento interessa il tratto di strada compreso tra la chiesa parrocchiale e il campo sportivo e prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede sulla banchina esistente. L’opera consentirà di mettere in sicurezza gli utenti della linea 11 del trasporto pubblico locale e di adeguare la fermata del bus e l’attraversamento pedonale agli standard previsti dal Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Sono infatti previsti percorsi tattili, abbassamenti in corrispondenza degli attraversamenti e il rialzo del marciapiede per facilitare la salita e la discesa dagli autobus. Al termine dei lavori saranno inoltre riposizionati la pensilina della fermata, l’isola ecologica e la rastrelliera portabici.

Il valore dell’intervento sul marciapiede è pari a 14.000 euro e rientra nel più ampio progetto di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, finanziato con mutuo per un importo complessivo di 850.000 euro. Nell’ambito dello stesso programma sono già stati completati gli interventi di asfaltatura in via Palestro, via Curtatone, via dei Laghi, strada di Saviabona e via dello Stadio, mentre sono ancora in corso i rifacimenti dei marciapiedi in via Lago di Lesina, via Lago di Varano e strada di Saviabona. Restano infine da realizzare quelli di via Lago d’Iseo e via Lago di Fogliano.

Parallelamente procede anche il potenziamento dell’illuminazione pubblica con l’installazione di nuovi punti luce a led ogni 25 metri lungo un tratto di 680 metri di strada, finora illuminato solo in corrispondenza degli incroci. L’opera, del valore di 60.000 euro, comprende la posa dei nuovi pali sui basamenti già predisposti, il passaggio dei cavi elettrici, l’installazione dei corpi illuminanti a led, il collegamento al quadro elettrico mediante uno scavo e la rimozione dei sostegni esistenti, garantendo così un’illuminazione uniforme e una maggiore sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.