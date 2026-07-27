Cinema Odeon, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura

Vicenza, 27 luglio 2026 – Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del cinema Odeon. Questa mattina il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, gli assessori ai lavori pubblici Cristiano Spiller e alla cultura Ilaria Fantin, accompagnati da Enrico Ladisa direttore del cinema, hanno fatto un sopralluogo al cantiere per verificare l’avvio dell’intervento.«Il rifacimento del tetto è solo l’ultimo dei lavori fatti qui in questi anni – la parole del sindaco di Vicenza Possamai -. A partire dal restauro della facciata della chiesa che affaccia su piazzetta Parise e anche dai tanti lavori interni fatti dal cinema, ovvero il restauro della sala principale e da pochi giorni il bookshop. È un luogo magico della nostra città: basti pensare che è il cinema più antico ancora in funzione del nostro Paese. Si tratta dunque di un patrimonio che va preservato e che in questi anni, assieme a chi lo gestisce, stiamo rinnovando e migliorando».«Questa è una delle chiese di proprietà del Comune – spiega l’assessore Spiller -, e l’intervento di manutenzione della copertura, del valore di 180.000 euro di risorse comunali, si è reso necessario a causa dello stato di ammaloramento del tetto dell’edificio che rischiava di compromettere anche le strutture sottostanti. L’intervento consentirà quindi di preservare le funzioni della sala cinematografica e di conservare l’ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita che rappresenta un patrimonio storico, religioso e culturale della città».«Continuano i lavori legati al complesso del cinema Odeon – commenta l’assessore Fantin -. Si tratta di interventi di restauro e di conservazione che stanno ad indicare la volontà da parte dell’Amministrazione e delle realtà coinvolte di prendersi cura di questo meraviglioso spazio della città».Continua dunque il processo di manutenzione della ex chiesa dei Santi Faustino e Giovita, di proprietà del Comune, che ospita il cinema Odeon. Inaugurato nel 1907, da quando la chiesa sconsacrata dei santi Faustino e Giovita ha cambiato destinazione d’uso diventando il Cinematografo San Faustino, è anche sede dal 1858 della società Generale di Mutuo Soccorso di Vicenza ed è un edificio di grande pregio storico e monumentale.Un intervento, del valore di 180.000 euro, reso necessario per salvaguardare l’integrità dello stabile a causa dello stato di ammaloramento in più punti della copertura. Lavori, che completano l’impegno di conservazione del bene già avviato con il campanile della ex-chiesa (opera di Francesco Muttoni) e proseguito con il restauro della facciata principale (Ottavio Bertotti Scamozzi) finanziato quest’ultimo dal Cinema Odeon.L’intervento al tetto, finanziato dal Comune, proprietario della chiesa, prevede la sostituzione dei coppi rotti o malandati, la posa di una guaina impermeabile e traspirante, la posa di lattoniere, canali e discendenti in sostituzione di quelle esistenti.