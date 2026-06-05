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5 Giugno 2026 - 11.35

Camion carico di rifiuti edili in fiamme sulla A13: intervento dei Vigili del Fuoco tra Albettone e Agugliaro (video)

G. B.
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Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, 4 giugno 2026, lungo l’autostrada A13, dove un mezzo pesante adibito al trasporto di rifiuti edili è stato interessato da un incendio mentre percorreva il tratto compreso tra gli svincoli di Albettone-Barbarano e Agugliaro, in direzione Rovigo.

L’allarme è scattato alle 13.30. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Lonigo e dalla sede centrale di Vicenza, che hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell’area interessata.

L’intervento ha consentito di contenere le fiamme e di garantire la sicurezza della viabilità lungo il tratto autostradale coinvolto.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’episodio e non si registrano feriti.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari e gestito la circolazione durante le operazioni di soccorso.

Le cause che hanno provocato l’incendio del mezzo pesante sono attualmente in corso di accertamento.

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