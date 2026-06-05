I nuovi sindaci dal Prefetto: sul tavolo sicurezza, servizi e protezione civile

Primo incontro istituzionale tra il prefetto di Vicenza e i sindaci eletti nelle recenti amministrative. Nella mattinata di oggi, il prefetto Filippo Romano ha accolto nella Sala di Rappresentanza del Governo i nuovi primi cittadini dei Comuni vicentini usciti dalle urne nelle consultazioni del 24 e 25 maggio. Erano presenti il sindaco di Arzignano Riccardo Masiero, di Arcugnano Simone Cuomo, di Castegnero-Nanto Manuela Vecchiatti, di Recoaro Armando Cunegato, di Lonigo Pierluigi Giacomello, di Cogollo del Cengio Massimiliano Maculan, di Nove Luca Rebellato.

L’incontro ha rappresentato il primo momento ufficiale di confronto tra la Prefettura e gli amministratori appena entrati in carica, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni del territorio.

Nel corso della riunione il prefetto ha rivolto ai sindaci il proprio saluto istituzionale e gli auguri di buon lavoro per l’inizio del mandato amministrativo, sottolineando l’importanza di una collaborazione costante tra gli enti locali e gli uffici dello Stato.

Il confronto si è concentrato su alcuni dei principali temi che interessano le amministrazioni comunali e le rispettive comunità. Particolare attenzione è stata dedicata alle questioni legate all’ordine pubblico e alla sicurezza urbana, ai servizi demografici, alle attività del settore elettorale e alla protezione civile, ambiti nei quali risulta fondamentale il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali.

Secondo quanto evidenziato dalla Prefettura, l’iniziativa si inserisce nel percorso di consolidamento delle relazioni tra le istituzioni vicentine e mira a favorire un dialogo continuo sulle problematiche e sulle esigenze dei territori.

Il prefetto Filippo Romano ha inoltre assicurato ai sindaci la piena disponibilità della Prefettura a collaborare durante tutto il mandato amministrativo, con l’obiettivo di garantire un’azione efficace e coordinata a beneficio delle collettività locali.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a mantenere aperto un confronto costante sui temi più rilevanti per il territorio provinciale, rafforzando la sinergia tra amministrazioni comunali e rappresentanza dello Stato.