La 1000 Miglia torna a Vicenza: centro storico chiuso al traffico e viabilità rivoluzionata

Vicenza si prepara ad accogliere il passaggio della 44ª edizione della 1000 Miglia e, per consentire lo svolgimento in sicurezza della storica manifestazione automobilistica, martedì 9 giugno scatteranno importanti modifiche alla circolazione nel centro cittadino.

Dalle ore 16 e fino al termine dell’evento saranno infatti previste chiusure temporanee al traffico, deviazioni delle linee del trasporto pubblico e modifiche ad alcune aree di sosta.

La celebre rievocazione della corsa Brescia-Roma-Brescia porterà nel cuore della città un autentico museo viaggiante composto da circa 430 vetture storiche e 70 Ferrari di tutte le epoche. Alla manifestazione prenderanno parte piloti professionisti, collezionisti e personalità internazionali, accompagnati da circa 100 giornalisti provenienti da tutto il mondo.

L’arrivo della carovana è previsto a partire dalle 16. I veicoli entreranno in città dalla SR11 e da viale San Lazzaro per poi percorrere viale Verona, corso Santi Felice e Fortunato, viale Milano, piazzale della Stazione, viale Roma, piazzale De Gasperi, corso Palladio e contra’ Cavour fino a piazza dei Signori.

Qui piloti e giornalisti lasceranno temporaneamente le auto per visitare la Basilica Palladiana. Successivamente la manifestazione ripartirà attraversando piazza dei Signori, piazza delle Biade, contra’ Santa Barbara, corso Palladio, piazza Matteotti, Levà degli Angeli, piazza XX Settembre, via IV Novembre, borgo Scroffa, viale Trieste, viale Anconetta e strada Postumia, proseguendo poi verso Cittadella.

Per consentire il passaggio della manifestazione sarà sospesa la circolazione veicolare in piazzale De Gasperi, corso Palladio, nel tratto di piazza del Castello interessato dal percorso, contra’ Cavour, piazza dei Signori, piazza delle Biade, contra’ Santa Barbara e piazza Matteotti. Le strade laterali che si immettono sul percorso verranno progressivamente chiuse al traffico.

In piazzale De Gasperi, per i veicoli provenienti dalla stazione ferroviaria, sarà inoltre istituita la direzione obbligatoria a sinistra.

Limitazioni temporanee interesseranno anche i pedoni in contra’ Cavour, pur garantendo l’accesso ai negozi e ai pubblici esercizi presenti lungo la via.

Disagi temporanei sono previsti anche per il trasporto pubblico locale. Le linee urbane che transitano nel centro storico saranno deviate, con la sospensione di alcune fermate e capolinea e l’attivazione di fermate sostitutive. Verranno inoltre temporaneamente soppresse le postazioni taxi di piazza del Castello e piazza Matteotti.

L’amministrazione comunale segnala che le chiusure potrebbero essere attivate anche con anticipo rispetto all’arrivo delle vetture qualora le esigenze di sicurezza lo richiedessero. La riapertura delle strade avverrà progressivamente dopo il transito dell’ultimo mezzo al seguito della manifestazione.

Per gli appassionati di motori sarà l’occasione per ammirare da vicino alcune delle automobili più prestigiose della storia dell’automobilismo, ma per residenti e automobilisti sarà una giornata da pianificare con attenzione a causa delle numerose modifiche alla viabilità.