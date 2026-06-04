Venezia – Nordafricano fugge dai controlli e si getta in canale: poliziotto si tuffa e gli salva la vita

VENEZIA – Ha tentato di sfuggire a un controllo della Polizia correndo tra le calli del centro storico e, nel disperato tentativo di far perdere le proprie tracce, si è gettato in un canale senza sapere nuotare. Una scelta che avrebbe potuto costargli la vita se un agente della Questura non si fosse tuffato in acqua per soccorrerlo.

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 3 giugno nei pressi di Campo Santa Margherita, sotto gli occhi increduli di residenti, passanti e turisti che hanno assistito alla scena.

Tutto è iniziato durante un normale servizio di controllo del territorio da parte del personale della Questura di Venezia. Gli agenti avevano chiesto i documenti a un cittadino di origine nordafricana, ma l’uomo, invece di collaborare, ha improvvisamente iniziato a correre nel tentativo di sottrarsi all’identificazione.

Durante la fuga avrebbe anche lanciato a terra un pacco che aveva con sé, immediatamente recuperato dai poliziotti. Nel frattempo uno degli agenti si è messo all’inseguimento del fuggitivo, seguendolo fino alla riva di un canale.

A quel punto il nordafricano si è gettato in acqua nel tentativo di proseguire la fuga, ma quasi subito è apparso evidente che non fosse in grado di nuotare. L’uomo ha iniziato ad agitarsi e a perdere il controllo, rischiando di essere trascinato a fondo.

Resosi conto del pericolo imminente, il poliziotto non ha esitato a intervenire. Raggiunta la sponda, si è tuffato nel canale riuscendo ad afferrare il fuggitivo e a riportarlo in sicurezza, evitandone l’annegamento.

Una volta tratto in salvo, l’uomo è stato arrestato e condotto negli uffici della Questura. Dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza, nella mattinata successiva è comparso davanti al giudice per l’udienza di convalida.

La vicenda si è così conclusa con un arresto, ma soprattutto con un intervento che ha evitato una possibile tragedia nelle acque della laguna veneziana.