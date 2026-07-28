Altro che gioco da cortile: il tiro alla fune assegna lo scudetto italiano

La tradizione incontra lo spettacolo e richiama il grande pubblico. A Padova si è conclusa la finale del Campionato Italiano di Tiro alla Fune nella categoria 620 kg Mix, regalando sfide combattute, grande agonismo e un’atmosfera coinvolgente nella cornice dell’Italy AgriShow.

La manifestazione, promossa dalla FIGEST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, ha riunito le migliori squadre italiane della specialità, che si sono affrontate in una serie di confronti caratterizzati da forza, resistenza, tecnica e perfetta strategia di squadra.

A conquistare lo scudetto tricolore sono state le Furie Rosse, protagoniste di un torneo dominato grazie a una superiorità tecnica e atletica dimostrata lungo tutto il percorso di gara. Sul secondo gradino del podio è salita la formazione di Scorzè, mentre il bronzo è andato all’Astra Feltre, protagonista di un’ottima prestazione nelle sfide decisive.

La classifica finale ha visto:

1° Furie Rosse

2° Scorzè

3° Astra Feltre

4° Vazzola

5° The Vikings

6° Polisportiva Centese

7° The Yankees

La categoria mista continua a rappresentare uno degli aspetti più apprezzati della disciplina, valorizzando il lavoro di squadra e l’inclusività, elementi che da sempre caratterizzano il tiro alla fune.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente nazionale della FIGEST, Enzo Casadidio, che ha sottolineato come il tiro alla fune continui a regalare emozioni e a richiamare una partecipazione sempre più ampia.

«Il tiro alla fune continua a regalarci emozioni uniche e una partecipazione straordinaria, confermando il valore culturale e sportivo delle nostre discipline tradizionali. Veder gareggiare a Padova squadre così preparate nella categoria 620 kg Mix è la dimostrazione della vitalità del nostro movimento federale. Un ringraziamento speciale va agli atleti, ai tecnici, agli organizzatori dell’Italy AgriShow e a tutti gli appassionati che hanno reso indimenticabile questa giornata», ha dichiarato.

Sulla qualità tecnica della competizione è intervenuto anche Matteo Capeccia, presidente del Dipartimento Tiro alla Fune FIGEST.

«Il livello tecnico espresso in questa finale 620 kg Mix è stato eccezionale. La categoria mista richiede non solo forza, ma una perfetta armonia e sincronia tra i componenti della squadra. Le società scese in campo oggi hanno onorato al meglio la maglia e lo spirito del tiro alla fune. Complimenti alle Furie Rosse per il titolo italiano e a tutte le squadre partecipanti che hanno dato vita a una competizione corretta, spettacolare e di altissimo profilo agonistico», ha affermato.

La tappa padovana ha così confermato la crescita di una disciplina che continua a unire tradizione, spirito di squadra e spettacolo, conquistando un pubblico sempre più numeroso e appassionato.