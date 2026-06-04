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4 Giugno 2026 - 9.45

Voragine in Riviera Berica ad Agugliaro, strada chiusa e traffico deviato

P.U.
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Disagi alla viabilità ad Agugliaro a causa di un cedimento del manto stradale lungo Riviera Berica. Nelle scorse ore si è infatti verificato un importante avvallamento della carreggiata che ha reso necessario l’intervento del Comune e la chiusura del tratto interessato.

Il sindaco Roberto Andrisolo ha comunicato che il tratto di Riviera Berica compreso tra la rotatoria di via Ponticelli e l’intersezione con la stessa via Ponticelli, lungo la strada che corre sull’argine della Liona, sarà chiuso al traffico nelle prossime ore e fino a nuovo aggiornamento.

Il provvedimento è stato adottato per consentire la messa in sicurezza dell’area e la sistemazione del manto stradale danneggiato dal cedimento.

Per limitare i disagi alla circolazione, tutti i veicoli saranno deviati attraverso la zona artigianale di Agugliaro. Il Comune invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle modifiche alla viabilità.

Ulteriori comunicazioni saranno diffuse non appena saranno disponibili aggiornamenti sui tempi di ripristino della strada.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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