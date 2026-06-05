Codici segreti per consegnare la cocaina: cinque arresti a Padova, sequestrati droga e una pistola rubata

Un sistema di sicurezza degno di un’organizzazione strutturata: corriere e destinatario non si conoscevano e per completare ogni consegna di droga era necessario comunicare una parola d’ordine concordata. È uno degli elementi emersi dall’indagine antidroga della Squadra Mobile di Padova che, negli ultimi quattro mesi, ha portato all’arresto di cinque cittadini albanesi e al sequestro di oltre due chilogrammi di cocaina ad alta purezza.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova e conclusa nei giorni scorsi, ha permesso di smantellare un sistema di spaccio che riforniva il mercato padovano. Tra gli arrestati figurano cinque cittadini albanesi, quattro dei quali già gravati da precedenti penali. Uno degli indagati proveniva dall’hinterland milanese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo utilizzava un particolare sistema di codici per garantire il buon esito delle consegne. Il corriere incaricato di trasportare la sostanza stupefacente consegnava la droga soltanto dopo aver ricevuto dal destinatario un preciso codice di risposta. Se la parola concordata non veniva comunicata correttamente, la consegna non avveniva.

Nel corso delle indagini gli agenti hanno sequestrato oltre due chilogrammi di cocaina con una percentuale di principio attivo particolarmente elevata, pari a circa l’80 per cento. Una droga che, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto essere venduta a un prezzo compreso tra i 60 e gli 80 euro al grammo, generando un valore complessivo stimato attorno ai 200 mila euro, circa quattro volte superiore rispetto al costo iniziale di acquisto.

L’operazione ha inoltre portato al recupero di una pistola risultata rubata nel 2019. L’arma era stata trovata nel febbraio scorso nella disponibilità di uno degli arrestati insieme a un quantitativo di cocaina.

A seguito degli accertamenti, la Squadra Mobile ha segnalato alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura un noto locale di Padova frequentato abitualmente da uno degli indagati. Sulla base degli elementi raccolti, il questore Marco Odorisio ha disposto il 14 maggio scorso la chiusura dell’esercizio per 30 giorni.

L’indagine rappresenta uno dei più significativi interventi antidroga degli ultimi mesi nel territorio padovano e ha consentito di interrompere un canale di approvvigionamento di cocaina destinata al mercato locale.