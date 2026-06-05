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5 Giugno 2026 - 12.10

Spaccata in pieno centro a Vicenza: preso di mira ristorante sotto la Basilica

REDAZIONE
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Una vetrata distrutta per rubare appena 300 euro. È il bilancio dell’ennesimo furto nel centro storico di Vicenza, questa volta ai danni di Harry’s Salotto e Cucina, in piazzetta Palladio, a pochi passi dalla Basilica Palladiana e dal municipio.

L’amara scoperta è stata fatta dal titolare Hasan Sohel, che si è trovato davanti il locale devastato. I malviventi hanno infranto la vetrata d’ingresso, si sono introdotti nel ristorante e hanno portato via il fondo cassa prima di fuggire.

Più del denaro sottratto, a pesare sono i danni causati dalla spaccata. La grande vetrata è andata completamente distrutta, con costi di riparazione ben superiori al bottino e possibili ripercussioni sull’attività del locale.

Come se non bastasse, la mattina successiva Sohel ha denunciato un nuovo tentativo di intrusione. Dopo aver installato un pannello provvisorio al posto del vetro rotto, lo ha trovato spostato. I ladri hanno tentato di entrare anche il giorno dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per un primo sopralluogo, mentre il titolare ha formalizzato la denuncia ai carabinieri. Fondamentali per le indagini potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e all’interno del locale.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nel cuore della città, dove commercianti ed esercenti chiedono da tempo maggiori controlli nelle ore serali e notturne.

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