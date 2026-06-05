Veneto – Fiamme all’alba, incendio distrugge tre camion carichi di rotoballe (video)

SOLESINO (PADOVA) – Un vasto incendio è divampato nelle prime ore di oggi in via Valli Pianta, a Solesino, dove tre autoarticolati carichi di rotoballe sono stati avvolti dalle fiamme mentre si trovavano parcheggiati sotto una tettoia, nelle vicinanze di un’abitazione e di un’azienda attiva nel commercio di cereali.

L’allarme è scattato alle 4.10 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Este, Abano Terme e Rovigo, supportati dall’autobotte pompa di Padova e da un’autobotte chilolitrica.

Le squadre hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, lavorando con più linee d’acqua per contenere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alle strutture adiacenti e al materiale stoccato nell’area.

L’intervento si è rivelato particolarmente delicato per la presenza delle rotoballe e per la vicinanza dell’abitazione e dell’attività produttiva. I vigili del fuoco hanno concentrato gli sforzi sulla messa in sicurezza dell’intera zona, impedendo che l’incendio assumesse proporzioni ancora più gravi.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte o ferite.

Le cause che hanno originato il rogo sono attualmente al vaglio dei tecnici e restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento delle ultime comunicazioni, le operazioni di spegnimento e bonifica risultavano ancora in corso.