Fugge all’alt e semina il panico tra i pedoni: arrestato per resistenza dopo un inseguimento da film

BASSANO DEL GRAPPA – Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione per le strade della città, con pedoni costretti a scansarsi per evitare di essere travolti e uno scooter lanciato a forte velocità nel traffico. La vicenda si è conclusa con l’arresto del conducente per resistenza a pubblico ufficiale e con la denuncia del passeggero.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti delle Volanti del Commissariato di Bassano del Grappa sono intervenuti presso il distributore di carburanti di viale Vicenza dopo la segnalazione di due persone che, a bordo di uno scooter grigio, stavano arrecando disturbo alla clientela.

Una volta individuato il motociclo, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo. Ma all’alt intimato dagli agenti, il conducente ha reagito accelerando e dandosi alla fuga.

È iniziato così un inseguimento durante il quale il conducente, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, ha percorso diverse strade a velocità sostenuta, effettuando sorpassi anche sulla destra e mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. In più occasioni i pedoni hanno dovuto spostarsi rapidamente per evitare di essere investiti.

Durante la fuga anche il passeggero, risultato essere il proprietario dello scooter, avrebbe cercato di impedire l’identificazione del mezzo coprendo con le mani la targa.

La corsa si è conclusa nel parcheggio di un centro commerciale di Bassano del Grappa, dove gli agenti sono riusciti a bloccare i due occupanti del veicolo e a identificarli.

Accompagnati negli uffici del Commissariato, il conducente è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre il passeggero è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà.

Su disposizione della Procura, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in provincia di Padova, in attesa del giudizio direttissimo.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il conducente era sprovvisto della patente necessaria per guidare quel mezzo. Per questo motivo sono state contestate tutte le violazioni previste dal Codice della strada, con conseguente fermo amministrativo dello scooter.

Nonostante il comportamento pericoloso tenuto durante la fuga, fortunatamente non si registrano feriti.