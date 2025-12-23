Focolaio di influenza aviaria in un pollaio a Fonte (TV) – Istituita un’area sensibile comprendente la zona est di Bassano del Grappa

Con provvedimento dell’Ulss 7 Pedemontana è stata istituita nella giornata di ieri un’area sensibile a seguito di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame domestico presso uno stabilimento del Comune di Fonte (TV).

L’area di estensione del focolaio copre un raggio di 10 chilometri e interessa in parte anche il Comune di Bassano del Grappa (zona est).

Nel sito www.comune.bassano.vi.it e all’Albo Pretorio sono state pubblicate una serie di misure da adottare per almeno 15 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfestazione nell’azienda infetta.

Tra le misure in vigore rientrano il divieto dell’accasamento negli allevamenti di tacchini da carne; il divieto di fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame; la chiusura di tutto il pollame e di tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all’aperto (esclusivamente per gli allevamenti familiari, qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari dell’Azienda ULSS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici; il monitoraggio negli allevamenti ordinari di tacchini da carne e galline ovaiole mediante tamponi tracheali effettuati sui soggetti deceduti il giorno del campionamento; e una serie di altri obblighi riguardanti l’invio di pollame al macello.

L’inottemperanza al provvedimento prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206 euro.