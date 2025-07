Maltempo, forti piogge e raffiche di vento in tutto il Veneto: ultimi aggiornamenti

Situazione critica a causa delle forti piogge e delle raffiche di vento che hanno colpito il Veneto, in particolare le province di Verona, Vicenza e Treviso.

A Verona, una tempesta di 15 minuti con raffiche fino a 100 km/h ha provocato la caduta di decine di alberi, danni a circa 20 auto e la chiusura di diverse strade, inclusa la tangenziale nord e via Torbido. Nessun ferito segnalato, ma situazione viaria molto difficile. Protezione Civile e Vigili del Fuoco sono sul posto con il supporto dei volontari.

A Miane (TV), tre smottamenti principali stanno impegnando uomini e mezzi. Due le frane più rilevanti, in Via Carmine e Via Trieste a Combai, dove materiali hanno invaso fossi e torrenti. Due famiglie sono isolate ma i lavori per ripristinare l’accesso sono in corso. Il terzo smottamento, su area privata in Via Rive, è sotto gestione dei proprietari. Tecnici regionali SFR e il Sindaco sono sul posto.

Squadre di Protezione Civile attive anche a Maser (TV) e in varie zone delle province di Verona e Vicenza per interventi su alberi caduti e allagamenti.