18 Novembre 2025 - 8.53

Mega-blitz all’alba contro la mafia nigeriana: oltre 300 militari impegnati, 20 arresti (FOTO&VIDEO)

REDAZIONE
Dalle prime ore di oggi è in atto una maxi-operazione dei Carabinieri di Vicenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nel capoluogo berico e altre province del Veneto, e in quelle di Frosinone e Viterbo, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, con l’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare in carcere contro un’organizzazione criminale costituita da persone nigeriane e radicata a Vicenza. Oltre 300 i militari impegnati, da Veneto e con il supporto dei reggimenti Lombardia ed Emilia-Romagna, delle squadre di intervento speciale dei reggimenti 7/o Trentino Alto Adige, 13/o Friuli Venezia Giulia e del 4/o battaglione Veneto, il pronto intervento di Padova, unita’ cinofile antidroga e velivolo del 14/o elinucleo di Belluno.

