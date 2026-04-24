Veneto – Spari alla fermata dei bus: due giovani di origine straniera denunciati dai Carabinieri

Sono due i giovani denunciati nell’ambito delle indagini sui video circolati nelle scorse ore e diventati virali sui social, relativi ai fatti avvenuti nella zona di Porto di Legnago, nei pressi della fermata delle corriere frequentata da studenti.

L’episodio che ha destato maggiore allarme è quello in cui alcuni ragazzi, tra cui minori, maneggiano una pistola e vengono ripresi mentre esplodono un colpo in aria tra le pensiline del terminal autobus. Le immagini, rapidamente diffuse in rete, hanno suscitato forte preoccupazione tra residenti e famiglie.

A seguito dell’attività investigativa avviata dai Carabinieri della Compagnia di Legnago, sono stati identificati tre giovani, italiani di seconda generazione, successivamente denunciati alla Procura per i minorenni. In casa di uno di loro è stata inoltre rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani, ritenuta compatibile con quella utilizzata nel video.

Le indagini hanno preso avvio immediatamente dopo la diffusione dei filmati, anche grazie alla segnalazione delle autorità locali. I militari sono riusciti a ricostruire i diversi episodi ripresi, che comprendono non solo la scena dello sparo, ma anche altri video che mostrerebbero episodi di tensione e aggressioni tra gruppi di giovani nella stessa area.

Secondo quanto emerso, i contenuti diffusi sui social riguarderebbero una serie di comportamenti problematici avvenuti nei pressi del polo dei trasporti di Porto di Legnago, dove ogni giorno transitano numerosi studenti degli istituti superiori della zona.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nell’area e sul ruolo dei social network nella diffusione di immagini che documentano comportamenti violenti tra giovanissimi.

Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.