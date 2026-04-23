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23 Aprile 2026 - 15.27

Vicentino, scontro tra moto e camion: ferito un 37enne

REDAZIONE
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Incidente stradale a Colceresa, dove si è verificato uno scontro tra una moto e un camion. Coinvolto un uomo di 37 anni residente a Quinto Vicentino.

Il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è stata eseguita una TAC total body. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture, ma l’uomo ha riportato contusioni multiple.

Attualmente è in corso una valutazione ortopedica per un edema al braccio destro. Le sue condizioni sono in fase di monitoraggio.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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