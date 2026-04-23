Veneto – Banda di maranza di origine straniera spara fra gli studenti alla fermata dell’autobus

Un video circolato rapidamente sui social ha riportato l’attenzione su quanto accaduto nella zona di Porto a Legnago, dove un gruppo di ragazzi è stato ripreso mentre maneggia un’arma e spara alcuni colpi in aria nel piazzale della fermata degli autobus, in mezzo ad altri studenti.

Le immagini, girate in pieno giorno, mostrano diversi giovanissimi riuniti: a un certo punto compare una pistola che passa di mano tra due ragazzi, fino a quando uno di loro esplode due colpi verso l’alto. Non è chiaro se si tratti di un’arma vera o di una scacciacani, ma l’episodio ha comunque generato forte preoccupazione per il contesto e la disinvoltura con cui è avvenuto.

Il filmato si interrompe subito dopo gli spari, senza chiarire cosa sia successo in seguito. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe trattarsi di un episodio collegato a tensioni tra gruppi di giovani della zona.

Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri, impegnati a identificare i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio, anche il possibile coinvolgimento di una baby gang già segnalata nel quartiere e ritenuta responsabile di altri episodi recenti, tra cui un’aggressione avvenuta alcune settimane fa e una rissa tra studenti.

Il sindaco di Legnago, Paolo Longhi, nelle scorse ore ha espresso preoccupazione per quanto accaduto, ringraziando le forze dell’ordine per l’attività di controllo e repressione, sottolineando però la necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza sul territorio.

L’episodio riaccende così il dibattito sulla presenza di gruppi giovanili problematici e sulla sicurezza nelle aree frequentate da studenti, in particolare nei pressi dei nodi del trasporto pubblico.

“Basta con questo scempio. Non possiamo accettare che luoghi frequentati ogni giorno da studenti diventino teatro di episodi di questo tipo. E’ un segnale gravissimo di degrado educativo e sociale che va affrontato senza esitazioni”.

Il presidente della Regione Alberto Stefani interviene commentando il grave episodio avvenuto a Porto di Legnago (Verona), dove un gruppo di maranza ha esploso dei colpi di pistola nelle vicinanze della fermata delle corriere, in pieno giorno e in mezzo ad altri studenti, generando allarme tra cittadini e famiglie.

Il presidente richiama la necessità di una risposta immediata e concreta, non solo sul piano repressivo ma anche educativo: “Chi compie azioni di questo genere deve essere obbligato a restituire qualcosa alla comunità. Questi ragazzi devono andare a lavorare per il loro paese, a pulire scuole, strade, cimiteri e parchi, per imparare quei valori che hanno reso ospitale e laborioso il Veneto”.

Stefani sottolinea come la Regione abbia già avviato un percorso su questo fronte: “Come abbiamo proposto all’Ufficio scolastico regionale e ad Anci, vogliamo istituire lavori di pubblica utilità obbligatori per chi commette certe azioni, inserendo questi maranza in attività concrete, visibili, alle dipendenze dei cittadini. Peraltro, non possiamo tollerare che certi comportamenti diventino quasi un modello, amplificato e virale sui social. Serve un cambio di paradigma: più responsabilità, più presenza delle istituzioni e un messaggio chiaro: chi sbaglia paga, e paga lavorando”.

Infine, Stefani rivolge un appello alla collaborazione tra istituzioni, famiglie e territorio: “La sicurezza non è solo ordine pubblico, è anche educazione e comunità. Dobbiamo intervenire prima che questi fenomeni degenerino ulteriormente. Il Veneto non può e non deve abituarsi a scene del genere”.