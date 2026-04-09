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9 Aprile 2026 - 11.35

Super Mario Galaxy conquista il box office

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Ecco i film più visti tra il 2 e il 5 aprile.

Al primo posto arriva Super Mario Galaxy, sequel del film di Aaron Horvath e Michael Jelenic con protagonista l’idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, che in appena cinque giorni di programmazione incassa 5.153.757 mila euro.In seconda posizione un’altra new entry, The Drama – un segreto è per sempre, dark comedy di Kristoffer Borgli che forte di una coppia di star come Zendaya e Robert Pattinson, in cinque giorni incassa 1.253.272. Scende dal primo al terzo posto L’ultima missione: Project Hail Mary con un incasso di 587.907 , arrivando ad un totale di 3.639.563. Sono italiani gli altri due titoli che completano la top five, Che dio perdona a tutti, la novità firmata da Pif che incassa in quattro giorni 462.286 e Cena di classe, la commedia corale di Francesco Mandelli, che scende dalla seconda alla quinta posizione con 431.660 euro.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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