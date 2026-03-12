Cortinametraggio: annunciati gli ultimi giurati

Dopo i primi annunci delle scorse settimane arrivano ora altri nomi che completano ufficialmente il parterre dei giurati di Cortinametraggio, in programma dal 23 al 29 marzo 2026 a Cortina d’Ampezzo.

Il festival fondato e presieduto da Maddalena Mayneri che vede alla direzione artistica Niccolò Gentili e il regista Aldo Iuliano, continua così a costruire un incontro tra autori, interpreti, produttori e critici, unendo generazioni e sensibilità diverse attorno al racconto breve.Si tratta di Ricky Memphis, Jerry Calà, Carolina Sala, Christian Marazziti, Roberto Proia, Claudio Falconi, Emanuele Vicorito (vincitore della scorsa edizione con A Domani) e Anna Vitiello.

L’edizione 2026 di Cortinametraggio si aprirà il 23 marzo con una serata inaugurale speciale al leggendario VIP Club, uno dei luoghi simbolo della mondanità di Cortina. Il locale divenne celebre in tutta Italia anche grazie al film Vacanze di Natale, diretto da Carlo Vanzina, che nel 1983 scelse proprio questo club per alcune delle scene più iconiche della pellicola. Qui i protagonisti del film si ritrovavano dopo una giornata sulle piste da sci per cantare e ballare al ritmo del pianista Billo, interpretato da Jerry Calà, in sequenze entrate ormai nell’immaginario collettivo del cinema italiano.