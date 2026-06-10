Run4Hope, il 24 giugno la charity dinner

MONTECCHIO M. 10 GIUGNO – Dopo il successo della sesta edizione della staffetta nazionale della solidarietà prosegue la corsa alle donazioni per la ricerca sulla Fibrosi Cistica

L’associazione benefica vicentina Run4Hope Italia ETS promuove la tradizionale charity dinner per celebrare il successo della sesta edizione della Run4Hope Massigen 2026 – il Giro d’Italia podistico solidale strutturato su staffette regionali sincrone – che si è svolta nell’aprile scorso. L’evento si svolgerà nella splendida cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore mercoledì 24 giugno e gode del Patrocinio della Provincia di Vicenza e a cui sarà presente Matteo Marzotto.

La raccolta fondi correlata all’evento podistico ha quest’anno come ente beneficiario la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Il ricavato della cena andrà ad aggiungersi agli oltre 40.000 euro pervenuti ad oggi dalle donazioni dei runners italiani. L’impiego concreto dei fondi sarà destinato a finanziare la ricerca microbiologica e farmacologica atta a contrastare l’antibiotico-resistenza. I dati finali sulla raccolta saranno resi disponibili nel prossimo novembre – anche a seguito di altri eventi collaterali.

Alla serata in Villa Cordellina tra le autorità si segnalano le presenze del presidente della Provincia Andrea Nardin e dell’assessore allo sport e grandi eventi del Comune di Vicenza Leone Zilio. Toccherà a Massimo Giammetta, presidente di Run4Hope Italia raccontare il crescente successo di un progetto made in Vicenza capace di riunire in un unico evento nazionale il running con la solidarietà, con il coinvolgimento di centinaia di associazioni sportive e numerosi reparti delle forze armate.

La Run4hope 2026: 6.800 km percorsi con decine di migliaia di partecipanti

Domenica 26 aprile si sono concluse, in contemporanea in tutta Italia, le venti staffette regionali sincrone della sesta edizione Run4Hope Massigen. Durante le nove giornate della staffetta nazionale della solidarietà iniziata sabato 18 aprile, in ogni angolo del territorio nazionale sport, solidarietà e ricerca scientifica si sono riuniti in un evento unico nel suo genere.Il testimone in ogni regione, è transitato di provincia in provincia e di città in città in base al cronoprogramma definito attraverso tappe giornaliere che indicativamente si aggiravano tra i50 e i 100 km. I runners italiani, stimati in 40.000 grazie anche agli eventi gemellati, hanno percorsooltre 6.800 km, in tutte e 20 regioni, raggiungendo 98 province e 1530 comuni che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza impareggiabile del nostro Paese.

Grande l’entusiasmo dimostrato sin dalla partenza dai podisti riuniti principalmente in 400 associazioni sportive prevalentemente affiliate alla Fidal, decine di reparti militari dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica militare, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera edi svariate sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri, che con il loro fischietto hanno sancito il momento iniziale delle staffette regionali.Numerosi i singoli runners hanno aderito alle virtual.

L’iniziativa ha beneficiato del Patrocinio, tra i tanti enti, della Regione del Veneto, del Comune di Vicenza, nonchè del CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Capitanerie di Porto-Guardia Costiera; AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, nonché di svariati enti territoriali traRegioni, Province e Comuni. Hanno concesso l’utilizzo del logo i gruppi sportivi Fiamme Azzurre, Fiamme Oro e Fiamme Gialle.

Run4Hope Italia (ETS), promotrice dell’evento, ha scelto sin dalla prima edizione di farsi carico di tutti i costi organizzativi per instaurare un collegamento diretto tra i partecipanti-donatori e l’ente beneficiario. Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire dal main sponsor Massigen, senza trascurare lo sponsor tecnico Givova, oltre a Old Wild West, Gruppo Cecchin,Magis, MA Impianti, Gemmo, Kamelia e Sorelle Ramonda. Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare che le donazioni dei podisti vengano integralmente devolute a Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Coinvolti nelle partnership Correre, EvoData e Hassel Comunicazione.

Nelle foto: la charity dinner Run4Hope 2025 con Matteo Marzotto