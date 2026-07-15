Talenti, innovazione e visione: ecco la Dallara Accademy

VICENZA, 15 LUGLIO 2026 – Una visita aziendale che è stata molto più di un incontro: un’esperienza diretta per confrontarsi con un modello d’impresa d’eccellenza. Questo, in sintesi, l’esito dell’iniziativa organizzata dal Mandamento Alto Vicentino di Apindustria Confimi Vicenza presso Dallara Academy.

Giampaolo Dallara, fondatore di Dallara Automobili, è stato ospite d’eccezione dell’assemblea pubblica del Mandamento alla fine dello scorso anno per parlare di un tema che sta molto a cuore all’associazione di categoria: “Dal capitale al capitale umano. La vera competitività”.

Gli imprenditori vicentini hanno voluto, per così dire, restituire la cortesia, recandosi nello stabilimento a Varano de’ Melegari (Parma). Un’iniziativa nata con un obiettivo chiaro: tastare con mano come il successo prende forma attraverso squadra, ricerca continua e valorizzazione delle persone, per riflettere su come formare i talenti e le competenze.

«L’incontro con l’Ingegnere Giampaolo Dallara – ha commentato il presidente del mandamento, Luca Carollo – ha ribadito un messaggio semplice e potente: visione, determinazione e apprendimento continuo fanno la differenza. È qui la vera lezione: investire su persone, competenze e giovani significa costruire il futuro delle nostre imprese»

Particolarmente significativa anche la presenza del team Proioxis dell’Itis “Silvio De Pretto” di Schio, fresco vincitore del campionato nazionale Stem Racing Italy (F1 in Schools). Un risultato straordinario che porterà questi giovani talenti a rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Singapore: un esempio concreto di passione, competenza e innovazione che il nostro territorio sa esprimere.