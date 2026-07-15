CRONACAVENETO
15 Luglio 2026 - 14.55

Danneggiano Monumento ai Caduti: denunciati tre minori

Nicoletta Ugolini
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VENEZIA, 15 LUGLIO 2026 – Tre minori sono stati denunciati dalla polizia locale di Venezia per aver danneggiato la “Colonna della sortita” a Mestre, monumento che celebra i caduti della resistenza del 1848-1849.

I vigili erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini e, grazie alle telecamere di videosorveglianza, avevano individuato un gruppo di giovani intento a danneggiare le catene del monumento. Identificati un cittadino albanese di 15 anni, un georgiano di 16 e un egiziano di 15, che con calci e strattoni avrebbero rotto i perni di ancoraggio di due maglie della catena perimetrale.

I tre sono stati denunciati; sono al vaglio anche possibili azioni risarcitorie a carico dei genitori, e il fatto è stato segnalato al Servizio infanzia e adolescenza del Comune.

“Ancora una volta si è rivelato fondamentale il contributo delle telecamere di videosorveglianza”, ha dichiarato la vicesindaco Francesca Zaccariotto.

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