NORD EST ITALIA
15 Luglio 2026 - 10.19

Allerta gialla per maltempo: forti temporali in arrivo al Nord, tra cui Veneto ed Emilia

Nicoletta Ugolini
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Per la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio, sono previsti forti temporali al Nord, con l’allerta gialla scattata in due regioni. Non solo caldo record, quindi, ma anche maltempo in arrivo.

Il Dipartimento della Protezione Civile segnala che l’indebolimento dell’alta pressione sul Nord Italia, unito a correnti più fresche in quota, favorirà nel pomeriggio e in serata forti temporali su gran parte delle regioni settentrionali. L’avviso riguarda in particolare Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con rovesci intensi, forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base di queste previsioni, per oggi è stata emessa allerta gialla per rischio temporali su Veneto e gran parte dell’Emilia-Romagna.

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