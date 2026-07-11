Tragedia nel Tagliamento: padre muore per salvare le figlie, una è in condizioni gravissime

Dramma nel pomeriggio di sabato 11 luglio sul fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Un uomo ha perso la vita dopo essersi tuffato per soccorrere le due figlie in difficoltà mentre facevano il bagno nel fiume. Una delle ragazzine è ricoverata in condizioni gravissime, mentre l’altra è stata tratta in salvo senza riportare conseguenze serie.

L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che, poco dopo le 15, hanno notato tre persone in difficoltà nelle acque del Tagliamento, all’altezza del viadotto dell’autostrada A4, chiamando immediatamente il numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Latisana, la famiglia, di nazionalità azera, stava trascorrendo la giornata sul greto del fiume insieme ad altre due famiglie connazionali per festeggiare una ricorrenza. A un certo punto le due figlie minorenni avrebbero iniziato ad avere difficoltà in acqua. Il padre si è quindi tuffato nel tentativo di salvarle, ma è stato trascinato dalla corrente e non è più riuscito a riemergere.

Le due ragazze sono state individuate dopo pochi minuti e tratte in salvo dai soccorritori. Una di loro ha riportato una grave sindrome da annegamento ed è stata affidata all’équipe specializzata dell’elisoccorso. Le sue condizioni sono giudicate gravissime. L’altra, invece, non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricerche dell’uomo hanno mobilitato un imponente dispositivo di soccorso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, i soccorritori fluviali alluvionali del comando di Udine, l’elicottero “Drago” del reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia con due sommozzatori a bordo, il nucleo regionale di soccorso subacqueo acquatico di Trieste e una squadra del distaccamento di Portogruaro dotata di battello pneumatico.

Dopo circa un’ora e mezza di ricerche, i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo senza vita dell’uomo.

L’ennesima tragedia nelle acque del Tagliamento riporta l’attenzione sui pericoli dei fiumi durante il periodo estivo. Correnti improvvise, fondali irregolari e buche profonde possono trasformare in pochi istanti un bagno apparentemente tranquillo in un drammatico incidente. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano a evitare la balneazione nei tratti non sorvegliati o potenzialmente pericolosi.