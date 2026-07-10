Tasso di omicidi nel mondo, la classifica: Qatar e Singapore ai vertici, Italia fra i Paesi più sicuri. Incubo USA
Il Global Index Research 2026 fotografa un mondo molto diviso sul fronte della sicurezza. La graduatoria prende in esame 163 Paesi e assegna a ciascuno un punteggio: più basso è il valore, migliore è il livello di sicurezza.
La classifica rielaborata mostra ai primi posti soprattutto Paesi caratterizzati da stabilità istituzionale, bassi livelli di criminalità violenta e sistemi sociali consolidati. L’Italia si colloca nella fascia alta della graduatoria, mentre nelle ultime posizioni troviamo soprattutto Stati segnati da conflitti, instabilità politica o livelli elevati di violenza criminale. L’Italia è ai vertici in Europa assieme a Slovenia e Svizzera. Gli Stati Uniti, con un tasso triplo rispetto all’Italia sono al 105° posto. Sotto l’Italia anche Germania, Francia, Regno Unito e i Paesi Scandinavi.
I primi Paesi più sicuri secondo il Global Index Research 2026
|Posizione
|Paese
|Punteggio
|1
|Qatar
|1.033
|2
|Singapore
|1.034
|3
|Oman
|1.066
|4
|Bahrein
|1.093
|5
|Giappone
|1.115
|6
|Indonesia
|1.150
|7
|Corea del Sud
|1.239
|8
|Cina
|1.252
|9
|Slovenia
|1.283
|10
|Italia
|1.285
|11
|Svizzera
|1.297
|12
|Madagascar
|1.300
|13
|Palestina
|1.300
|14
|Irlanda
|1.324
|15
|Croazia
|1.336
|16
|Paesi Bassi
|1.343
|17
|Spagna
|1.345
|18
|Portogallo
|1.359
|19
|Norvegia
|1.358
|20
|Ungheria
|1.361
|21
|Malaysia
|1.363
|22
|Repubblica Ceca
|1.387
|23
|Montenegro
|1.392
|24
|Polonia
|1.404
|25
|Tagikistan
|1.410
|26
|Danimarca
|1.418
|27
|Arabia Saudita
|1.420
|28
|Australia
|1.423
|29
|Turkmenistan
|1.421
|30
|Grecia
|1.428
|31
|Austria
|1.438
|32
|Mauritania
|1.445
|33
|Germania
|1.456
|34
|Cipro
|1.478
|35
|Guinea-Bissau
|1.477
(continua con la seconda parte della graduatoria fino al 163° posto)
|Posizione
|Paese
|Punteggio
|36
|Finlandia
|1.490
|37
|Giordania
|1.489
|38
|Regno Unito
|1.543
|39
|Bulgaria
|1.547
|40
|Romania
|1.560
|41
|Slovacchia
|1.563
|42
|Algeria
|1.572
|43
|Egitto
|1.583
|44
|Bosnia ed Erzegovina
|1.616
|45
|Islanda
|1.636
|46
|Malawi
|1.644
|47
|Uzbekistan
|1.659
|48
|Serbia
|1.660
|49
|Vietnam
|1.672
|50
|Francia
|1.674
|51
|Nuova Zelanda
|1.719
|52
|Cambogia
|1.760
|53
|Macedonia del Nord
|1.768
|54
|Estonia
|1.772
|55
|Israele
|1.788
|56
|Marocco
|1.833
|57
|Albania
|1.878
|58
|Ghana
|1.882
|59
|Siria
|1.938
|60
|Azerbaigian
|1.997
|61
|Georgia
|2.006
|62
|Sierra Leone
|2.009
|63
|Nepal
|2.020
|64
|Iran
|2.029
|65
|Armenia
|2.046
|66
|Libano
|2.051
|67
|Kosovo
|2.050
|68
|Bangladesh
|2.052
|69
|Mauritius
|2.070
|70
|Bhutan
|2.100
|71
|Liberia
|2.101
|72
|Mozambico
|2.113
|73
|Bielorussia
|2.121
|74
|Kazakistan
|2.120
|75
|Libia
|2.125
|76
|Myanmar
|2.140
|77
|Moldova
|2.143
|78
|Lituania
|2.156
|79
|India
|2.192
|80
|Niger
|2.229
|Posizione
|Paese
|Punteggio
|81
|Taiwan
|2.250
|82
|Angola
|2.289
|83
|Sri Lanka
|2.303
|84
|Turchia
|2.305
|85
|Ruanda
|2.328
|86
|Guinea Equatoriale
|2.350
|87
|Timor Est
|2.375
|88
|Repubblica del Kirghizistan
|2.425
|89
|Afghanistan
|2.446
|90
|Zambia
|2.500
|91
|Pakistan
|2.567
|92
|Yemen
|2.549
|93
|Filippine
|2.578
|94
|Bolivia
|2.590
|95
|Ucraina
|2.605
|96
|Argentina
|2.619
|97
|Burundi
|2.630
|98
|Cuba
|2.639
|99
|Tunisia
|2.644
|100
|Thailandia
|2.654
|101
|Corea del Nord
|2.675
|102
|Kenya
|2.671
|103
|Somalia
|2.900
|104
|Mongolia
|2.910
|105
|Stati Uniti d’America
|2.933
|106
|Etiopia
|3.043
|107
|Benin
|3.075
|108
|Chile
|3.078
|109
|Camerun
|3.103
|110
|Sudan
|3.125
|111
|Zimbabwe
|3.132
|112
|Papua Nuova Guinea
|3.185
|113
|Paraguay
|3.174
|114
|Gibuti
|3.250
|115
|Iraq
|3.313
|116
|Laos
|3.325
|117
|El Salvador
|3.457
|118
|Russia
|3.455
|119
|Perù
|3.584
|120
|Guinea
|3.675
|121
|Uganda
|3.682
|122
|Togo
|3.800
|123
|Ciad
|3.800
|124
|Gabon
|3.850
|125
|Gambia
|3.850
|126
|Botswana
|4.083
|127
|Repubblica Dominicana
|4.082
|128
|Uruguay
|4.125
|129
|Panama
|4.156
|130
|Costa d’Avorio
|4.140
|131
|Repubblica Democratica del Congo
|4.250
|132
|Venezuela
|4.256
|133
|Sud Sudan
|4.259
|134
|Repubblica Centrafricana
|4.320
|135
|Eritrea
|4.341
|136
|Nigeria
|4.542
|137
|Costa Rica
|4.766
|138
|Brasile
|4.920
|139
|Guyana
|4.901
|140
|Nicaragua
|4.090
|141
|Namibia
|4.040
|142
|Mali
|4.020
|143
|Trinidad e Tobago
|5.000
|144
|Giamaica
|5.000
|145
|Lesotho
|5.000
|146
|Guatemala
|5.000
|147
|Honduras
|5.000
|148
|Sudafrica
|5.000
|149
|Ecuador
|5.000
|150
|Messico
|5.000
|151
|Colombia
|5.000
|152
|Haiti
|5.000