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10 Luglio 2026 - 16.39

Tasso di omicidi nel mondo, la classifica: Qatar e Singapore ai vertici, Italia fra i Paesi più sicuri. Incubo USA

P.U.
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Il Global Index Research 2026 fotografa un mondo molto diviso sul fronte della sicurezza. La graduatoria prende in esame 163 Paesi e assegna a ciascuno un punteggio: più basso è il valore, migliore è il livello di sicurezza.

La classifica rielaborata mostra ai primi posti soprattutto Paesi caratterizzati da stabilità istituzionale, bassi livelli di criminalità violenta e sistemi sociali consolidati. L’Italia si colloca nella fascia alta della graduatoria, mentre nelle ultime posizioni troviamo soprattutto Stati segnati da conflitti, instabilità politica o livelli elevati di violenza criminale. L’Italia è ai vertici in Europa assieme a Slovenia e Svizzera. Gli Stati Uniti, con un tasso triplo rispetto all’Italia sono al 105° posto. Sotto l’Italia anche Germania, Francia, Regno Unito e i Paesi Scandinavi.

I primi Paesi più sicuri secondo il Global Index Research 2026

PosizionePaesePunteggio
1Qatar1.033
2Singapore1.034
3Oman1.066
4Bahrein1.093
5Giappone1.115
6Indonesia1.150
7Corea del Sud1.239
8Cina1.252
9Slovenia1.283
10Italia1.285
11Svizzera1.297
12Madagascar1.300
13Palestina1.300
14Irlanda1.324
15Croazia1.336
16Paesi Bassi1.343
17Spagna1.345
18Portogallo1.359
19Norvegia1.358
20Ungheria1.361
21Malaysia1.363
22Repubblica Ceca1.387
23Montenegro1.392
24Polonia1.404
25Tagikistan1.410
26Danimarca1.418
27Arabia Saudita1.420
28Australia1.423
29Turkmenistan1.421
30Grecia1.428
31Austria1.438
32Mauritania1.445
33Germania1.456
34Cipro1.478
35Guinea-Bissau1.477

(continua con la seconda parte della graduatoria fino al 163° posto)

PosizionePaesePunteggio
36Finlandia1.490
37Giordania1.489
38Regno Unito1.543
39Bulgaria1.547
40Romania1.560
41Slovacchia1.563
42Algeria1.572
43Egitto1.583
44Bosnia ed Erzegovina1.616
45Islanda1.636
46Malawi1.644
47Uzbekistan1.659
48Serbia1.660
49Vietnam1.672
50Francia1.674
51Nuova Zelanda1.719
52Cambogia1.760
53Macedonia del Nord1.768
54Estonia1.772
55Israele1.788
56Marocco1.833
57Albania1.878
58Ghana1.882
59Siria1.938
60Azerbaigian1.997
61Georgia2.006
62Sierra Leone2.009
63Nepal2.020
64Iran2.029
65Armenia2.046
66Libano2.051
67Kosovo2.050
68Bangladesh2.052
69Mauritius2.070
70Bhutan2.100
71Liberia2.101
72Mozambico2.113
73Bielorussia2.121
74Kazakistan2.120
75Libia2.125
76Myanmar2.140
77Moldova2.143
78Lituania2.156
79India2.192
80Niger2.229

PosizionePaesePunteggio
81Taiwan2.250
82Angola2.289
83Sri Lanka2.303
84Turchia2.305
85Ruanda2.328
86Guinea Equatoriale2.350
87Timor Est2.375
88Repubblica del Kirghizistan2.425
89Afghanistan2.446
90Zambia2.500
91Pakistan2.567
92Yemen2.549
93Filippine2.578
94Bolivia2.590
95Ucraina2.605
96Argentina2.619
97Burundi2.630
98Cuba2.639
99Tunisia2.644
100Thailandia2.654
101Corea del Nord2.675
102Kenya2.671
103Somalia2.900
104Mongolia2.910
105Stati Uniti d’America2.933
106Etiopia3.043
107Benin3.075
108Chile3.078
109Camerun3.103
110Sudan3.125
111Zimbabwe3.132
112Papua Nuova Guinea3.185
113Paraguay3.174
114Gibuti3.250
115Iraq3.313
116Laos3.325
117El Salvador3.457
118Russia3.455
119Perù3.584
120Guinea3.675
121Uganda3.682
122Togo3.800
123Ciad3.800
124Gabon3.850
125Gambia3.850
126Botswana4.083
127Repubblica Dominicana4.082
128Uruguay4.125
129Panama4.156
130Costa d’Avorio4.140
131Repubblica Democratica del Congo4.250
132Venezuela4.256
133Sud Sudan4.259
134Repubblica Centrafricana4.320
135Eritrea4.341
136Nigeria4.542
137Costa Rica4.766
138Brasile4.920
139Guyana4.901
140Nicaragua4.090
141Namibia4.040
142Mali4.020
143Trinidad e Tobago5.000
144Giamaica5.000
145Lesotho5.000
146Guatemala5.000
147Honduras5.000
148Sudafrica5.000
149Ecuador5.000
150Messico5.000
151Colombia5.000
152Haiti5.000

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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