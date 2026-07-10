Tasso di omicidi nel mondo, la classifica: Qatar e Singapore ai vertici, Italia fra i Paesi più sicuri. Incubo USA

Il Global Index Research 2026 fotografa un mondo molto diviso sul fronte della sicurezza. La graduatoria prende in esame 163 Paesi e assegna a ciascuno un punteggio: più basso è il valore, migliore è il livello di sicurezza.

La classifica rielaborata mostra ai primi posti soprattutto Paesi caratterizzati da stabilità istituzionale, bassi livelli di criminalità violenta e sistemi sociali consolidati. L’Italia si colloca nella fascia alta della graduatoria, mentre nelle ultime posizioni troviamo soprattutto Stati segnati da conflitti, instabilità politica o livelli elevati di violenza criminale. L’Italia è ai vertici in Europa assieme a Slovenia e Svizzera. Gli Stati Uniti, con un tasso triplo rispetto all’Italia sono al 105° posto. Sotto l’Italia anche Germania, Francia, Regno Unito e i Paesi Scandinavi.

I primi Paesi più sicuri secondo il Global Index Research 2026

Posizione Paese Punteggio 1 Qatar 1.033 2 Singapore 1.034 3 Oman 1.066 4 Bahrein 1.093 5 Giappone 1.115 6 Indonesia 1.150 7 Corea del Sud 1.239 8 Cina 1.252 9 Slovenia 1.283 10 Italia 1.285 11 Svizzera 1.297 12 Madagascar 1.300 13 Palestina 1.300 14 Irlanda 1.324 15 Croazia 1.336 16 Paesi Bassi 1.343 17 Spagna 1.345 18 Portogallo 1.359 19 Norvegia 1.358 20 Ungheria 1.361 21 Malaysia 1.363 22 Repubblica Ceca 1.387 23 Montenegro 1.392 24 Polonia 1.404 25 Tagikistan 1.410 26 Danimarca 1.418 27 Arabia Saudita 1.420 28 Australia 1.423 29 Turkmenistan 1.421 30 Grecia 1.428 31 Austria 1.438 32 Mauritania 1.445 33 Germania 1.456 34 Cipro 1.478 35 Guinea-Bissau 1.477

(continua con la seconda parte della graduatoria fino al 163° posto)

Posizione Paese Punteggio 36 Finlandia 1.490 37 Giordania 1.489 38 Regno Unito 1.543 39 Bulgaria 1.547 40 Romania 1.560 41 Slovacchia 1.563 42 Algeria 1.572 43 Egitto 1.583 44 Bosnia ed Erzegovina 1.616 45 Islanda 1.636 46 Malawi 1.644 47 Uzbekistan 1.659 48 Serbia 1.660 49 Vietnam 1.672 50 Francia 1.674 51 Nuova Zelanda 1.719 52 Cambogia 1.760 53 Macedonia del Nord 1.768 54 Estonia 1.772 55 Israele 1.788 56 Marocco 1.833 57 Albania 1.878 58 Ghana 1.882 59 Siria 1.938 60 Azerbaigian 1.997 61 Georgia 2.006 62 Sierra Leone 2.009 63 Nepal 2.020 64 Iran 2.029 65 Armenia 2.046 66 Libano 2.051 67 Kosovo 2.050 68 Bangladesh 2.052 69 Mauritius 2.070 70 Bhutan 2.100 71 Liberia 2.101 72 Mozambico 2.113 73 Bielorussia 2.121 74 Kazakistan 2.120 75 Libia 2.125 76 Myanmar 2.140 77 Moldova 2.143 78 Lituania 2.156 79 India 2.192 80 Niger 2.229