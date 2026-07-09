Tetto del canile sanitario di Gogna, lavori quasi conclusi: il Comune investe 75 mila euro

Eliminate le infiltrazioni e riqualificata la copertura della struttura che ospita Enpa e gli ambulatori dell’Ulss. Possamai: «Intervento atteso e necessario». Appello all’adozione degli 80-90 cani presenti nel rifugio

Sono ormai in dirittura d’arrivo i lavori di manutenzione straordinaria del tetto del canile sanitario di Gogna, struttura di proprietà del Comune di Vicenza. Questa mattina il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Spiller e il consigliere comunale delegato alla tutela e al benessere degli animali domestici Luca Poncato hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dell’intervento.

L’opera, finanziata interamente dal Comune con uno stanziamento di 75 mila euro, era particolarmente attesa a causa delle infiltrazioni che da tempo interessavano la copertura della struttura.

«Abbiamo scelto di fare questo sopralluogo – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – perché sono quasi terminati i lavori di rifacimento del tetto del canile di Gogna. Si tratta di un intervento molto atteso e assolutamente necessario, per cui il Comune ha deciso di stanziare 75 mila euro. Vogliamo anche ringraziare gli oltre settanta volontari dell’Enpa e lanciare un appello, perché qui ci sono tra gli 80 e i 90 cani che aspettano di essere accolti nelle nostre case. Questa è una struttura importante del nostro territorio e ne andiamo molto orgogliosi».

L’assessore ai Lavori pubblici Cristiano Spiller ha spiegato nel dettaglio gli interventi eseguiti.

«Il tetto presentava delle infiltrazioni – ha sottolineato –. Si trattava quindi di un intervento atteso per garantire la piena funzionalità dello stabile che ospita i volontari e anche i locali sanitari destinati agli animali. Era necessario intervenire con urgenza. I lavori sono iniziati circa un mese fa: sono stati rimossi i vecchi coppi, sostituita la guaina impermeabile ormai deteriorata e incapace di garantire la necessaria protezione dall’acqua, quindi sono stati posati i nuovi coppi. È stata inoltre realizzata una nuova apertura che consentirà l’accesso al sottotetto, prima impossibile, assicurandone anche una migliore ventilazione. I lavori sono praticamente conclusi e in queste settimane si sta procedendo con la tinteggiatura dei locali danneggiati dalle infiltrazioni. Nel giro di poche settimane l’intervento sarà completato».

Anche il consigliere comunale delegato al benessere degli animali Luca Poncato ha evidenziato l’importanza dell’opera.

«Questa struttura è fondamentale per i volontari di Enpa – ha commentato – perché risponde alle loro esigenze, sempre orientate esclusivamente al benessere degli animali. Dimostrare attenzione verso questa struttura significa dimostrare attenzione nei confronti dei volontari e di tutti coloro che collaborano con Enpa. L’intervento del Comune è stato provvidenziale anche perché il deterioramento del tetto era peggiorato dopo una violenta grandinata. Ora la situazione è decisamente migliorata e vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti i volontari per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno».

Il complesso del canile sanitario è composto da due edifici. Il primo, sviluppato su un unico piano, ospita i locali destinati alla cura degli animali e gli uffici amministrativi dell’Enpa, che gestisce il rifugio per conto del Comune di Vicenza. Il secondo edificio, disposto su due piani, accoglie invece gli ambulatori dell’Ulss e l’alloggio del custode.

L’intervento di manutenzione ha previsto la completa rimozione dei coppi deteriorati, la posa di una nuova guaina impermeabile, l’installazione delle linee vita e la sistemazione dei nuovi coppi su tutte e quattro le falde del tetto.

Contestualmente è stato realizzato un nuovo accesso esterno al sottotetto, che consentirà sia di effettuare verifiche periodiche sulle strutture interne sia di garantire una migliore ventilazione della porzione dell’edificio interessata dalle infiltrazioni.

Attualmente sono in corso gli ultimi interventi di sanificazione e il ripristino delle tinteggiature dei locali sottostanti, danneggiati dall’umidità.

L’investimento complessivo ammonta a 75.000 euro, finanziati interamente con risorse del Comune di Vicenza.