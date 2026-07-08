Asfaltature notturne, da oggi interventi in viale Giuriolo, viale X Giugno, viale del Risorgimento e via Boccccio



VICENZA, 8 LUGLIO 2026 – E’ iniziata ieri, martedì 7, luglio una serie di interventi di asfaltatura in notturna che interesseranno nell’ordine viale Giuriolo, viale X Giugno e viale del Risorgimento.Per eseguire i lavori di ripristino dei punti più ammalorati della pavimentazione di viale Giuriolo, da martedì 7 luglio, per due notti, dalle 21.30 alle 5.30, saranno chiuse al transito la strada e la pista ciclopedonale e sarà vieta la sosta.Al termine dei lavori in viale Giuriolo, a partire dalla sera di giovedì 9 luglio, si procederà con la riasfaltatura del tratto di viale X Giugno in corrispondenza della cosiddetta “Pontara di Santa Libera” (ovvero le corsie in salita verso viale del Risorgimento Nazionale). I lavori si svolgeranno per due notti consecutive, dalle 21.30 alle 5.30. Il traffico proveniente dalla stazione verrà deviato in viale Eretenio, ponte Furo e contra’ Piarda.Da lunedì 13 luglio e per le successive tre notti, dalle 21.30 alle 5.30, si procederà quindi con l’asfaltatura della carreggiata di viale del Risorgimento Nazionale in direzione piazzale Fraccon. Nel corso dell’intervento verrà istituito il restringimento ad una corsia e il transito veicolare sarà consentito. In contemporanea verranno eseguiti lavori sulla pavimentazione anche in via Boccaccio. La strada sarà chiusa al transito veicolare e, compatibilmente con il cantiere, sarà consentito l’accesso solo ai residenti.In tutti gli interventi, per consentire il servizio regolare delle prime corse del mattino del trasporto pubblico locale, i lavori non andranno oltre le 5.30. Gli interventi sono stati programmati in orario notturno per impattare il meno possibile sulla viabilità.