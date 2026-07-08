Torna la scuola di educazione al paesaggio del Monte Grappa

Il Monte Grappa torna a essere luogo di apprendimento, confronto e scoperta con la terza edizione della Scuola itinerante di Educazione al Paesaggio del Monte Grappa, progetto promosso dalla Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa, organizzato dal Tavolo tematico Educazione al Paesaggio. Cinque giornate tra il 2 e il 10 settembre 2026, per un totale di 32 ore accreditate come formazione professionale, con il patrocinio della Fondazione Benetton Studi Ricerche e del Dipartimento TESAF dell’Università di Padova, e con il contributo di Alterevo, Banca delle Terre Venete, CAI Feltre, Gianesin Canepari & partner, Erboristeria Fiammengo.

Il percorso è rivolto a docenti, guide ambientali escursionistiche, operatori museali e delle fattorie didattiche, educatori, divulgatori, studenti universitari e appassionati. L’approccio è esperienziale: non solo lezioni frontali, ma escursioni in montagna, visite guidate, laboratori pratici. L’obiettivo è costruire una visione condivisa del massiccio – nelle sue componenti fisiche, ecologiche, storiche e umane – rafforzando la rete degli enti attivi nell’educazione al paesaggio: scuole, fattorie didattiche, centri ambientali, musei.

Sottolinea Fabio Marin, Presidente della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa: “La Scuola di Educazione al Paesaggio è uno dei progetti che più realizzano la missione della Riserva MAB UNESCO: costruire un rapporto consapevole tra le persone e il territorio che abitano. I tavoli tematici, strumenti partecipativi fondamentali del nostro Piano d’Azione, esistono per mettere insieme chi conosce il territorio, chi lo abita e chi lo insegna. Il Monte Grappa non è solo uno sfondo ma il laboratorio in cui si impara a leggere il paesaggio, la geologia, la vita in quota, la biodiversità. Chiunque lavori in questo territorio, a scuola, in montagna, nelle fattorie, ha qualcosa da dare e qualcosa da portare con sé”.

Claudio Mistura, coordinatore del tavolo tematico Educazione al paesaggio “Il percorso di alta formazione è un progetto corale degli enti che partecipano al tavolo tematico portando proposte, approcci, visioni. È un tempo che ci prendiamo per capire come raccontare il paesaggio del Monte Grappa e lo facciamo in Monte Grappa: camminando, osservando, ascoltando e dialogando”.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 2 settembre – ore 15.00 – Villa di Maser – Lezione di apertura

Lo spessore del paesaggio

Relatore: Luigi Latini, architetto paesaggista, Fondazione Benetton Studi Ricerche. Visita al giardino a cura delle guide della Villa di Maser con interventi di Oreste Sabadin, artista e musicista.

Venerdì 4 settembre – Escursione, i colli Asolani dal bosco del Fagarè a San Giorgio Boschi di collina: storia, ecologia e progetto lungo le rotte migratorie pedemontane

Giorgio Vaccari, conservatore del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna; Roberto Rasera, dottore forestale, coordinatore progetto Quercon, Francesco Sforza, ricercatore PostDoc, Università di Padova, Nicola Tormen, naturalista, WBA, Mariano Toscan, Cai Feltre, Antonio Gatta, perito minerario, Francesco Mezzavilla, ornitologo.

Lunedì 7 settembre – Sentiero delle cave, Monte Gusella e Col Campeggia

Tracce del tempo profondo nelle pietre: geologia e climatologia in Monte Grappa

Piero Gianolla, geologo, Università degli studi di Ferrara, Emiliano Oddone e Gianluca Piccin, geologi di Dolomiti Project, Nicla Donazzan, Associazione Amici dell’Arte Lapidea di Pove del Grappa, Francesco Rech, climatologo ARPAV, Stefano Marcon e Nicholas Farronato, Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa.

Mercoledì 9 settembre – Escursione, località Finestron, col Beretta e monte Asolone

Vivere sul Monte Grappa: storie di donne e uomini in quota

Valentina De Marchi, antropologa, associazione Isoipse impresa sociale, Lavinia Lasen, laureata in scienze forestali ed ambientali, docente presso l’I.S.S. Antonio Della Lucia di Feltre, Anna Mocellin, agriturismo Col Beretta, Anna Donazzan, cooperativa Malga Monte Asolone, Silvia Todesco e Andrea Cremasco, locanda al Lepre.

Giovedì 10 settembre – ore 14.30 – Istituto Comprensivo di San Zenone degli Ezzelini – Workshop

Idee e strumenti operativi per una didattica dai multipli canali di apprendimento

Un pomeriggio di brevi formazioni organizzate in 6 workshop a scelta che propongono approfondimenti tematici, attività pratiche e materiali per attività in classe e in ambiente A cura di: MeVe-Memoriale Veneto della Grande Guerra, Fattoria sociale Conca D’Oro, Maria Fiammengo, erborista, Elena Torresan, faunista, Giuseppe Morosin, apicoltore, Tiziano Fantinel, vivaista.

ISCRIZIONI E QUOTE

Il primo e l’ultimo incontro (2 e 10 settembre) sono gratuiti, con un massimo di 75 partecipanti. Iscrizioni entro il 20 agosto. Le tre giornate di escursione (4, 7, 9 settembre) hanno un massimo di 40 posti e una quota unica di 50 euro (indipendentemente dal numero di uscite). Le guide AIGAE hanno uno sconto del 10%. Iscrizioni entro il 15 luglio. Modulo: scuolapaesaggio.salvatica.it.

La scuola vale 32 ore di formazione professionale accreditata: crediti per docenti di ogni ordine e grado (portale Sofia, Ministero dell’Istruzione), 5 crediti per guide AIGAE, 1 credito per agrotecnici iscritti all’Albo, riconoscimento per studenti della Laurea Magistrale in Scienze per il Paesaggio dell’Università di Padova.