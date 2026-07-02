Siccità, Coldiretti: “La pioggia non basta, il Veneto è ancora in piena emergenza”

La pioggia caduta nelle ultime ore rappresenta solo una tregua temporanea e non è sufficiente a risolvere una crisi idrica che si trascina da mesi. È la posizione espressa da Coldiretti Vicenza, che accoglie con favore la dichiarazione dello stato di emergenza regionale firmata dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani.

L’organizzazione agricola vicentina condivide l’appello lanciato da Coldiretti Veneto, sottolineando la necessità di mettere in campo tutti gli strumenti utili per affrontare una crisi idrica che interessa l’intero territorio regionale e che continua a destare forte preoccupazione, soprattutto per le ridotte portate del fiume Po e per il rischio della risalita del cuneo salino.

«Le precipitazioni registrate nelle ultime ore rappresentano certamente un sollievo momentaneo – dichiara il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan – ma non possono essere considerate la soluzione del problema. È necessario ricordare che arriviamo da oltre cento giorni di deficit pluviometrico pressoché senza soluzione di continuità, con mesi caratterizzati da precipitazioni ben al di sotto della media e temperature elevate che hanno prosciugato rapidamente le riserve idriche».

Secondo Coldiretti Veneto, i dati diffusi dalla Regione confermano un quadro particolarmente critico: dall’inizio dell’anno idrologico sono mancati circa 2,4 miliardi di metri cubi d’acqua e le portate dei principali corsi d’acqua restano sensibilmente inferiori ai valori storici.

«L’emergenza idrica – conclude Salvan – deve accelerare la realizzazione delle infrastrutture necessarie ad aumentare la capacità di trattenere l’acqua quando è disponibile, a partire dal piano degli invasi multifunzionali. Solo così sarà possibile dare risposte concrete all’agricoltura, ai cittadini e all’intero sistema economico regionale, rendendolo più resiliente ai cambiamenti climatici; questo vale per il Po e per tutti i fiumi che attraversano il Veneto».