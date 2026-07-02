Un’altra estate di “Visioni di Danza”

Dal 4 luglio al 1° agosto torna “Visioni di Danza”, il festival che per la sua settima edizione conferma e amplia la propria presenza sul territorio vicentino, portando spettacoli, prime regionali e performance site specific in piazze, ville e luoghi simbolici della provincia.

L’apertura è fissata per sabato 4 luglio alle 21.15 in piazza Mazzini a Breganze, mentre la chiusura, secondo tradizione, si terrà a Vicenza a fine luglio e con una coda finale il 1° agosto. Oltre al capoluogo, il festival farà tappa nei Comuni partner della stagione 2026: Breganze, Marano Vicentino, Montecchio Maggiore, Schio e Villaverla.

Il progetto è firmato dalla compagnia vicentina Naturalis Labor, con la direzione artistica di Luciano Padovani, e si realizza grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, della Provincia di Vicenza, dei Comuni coinvolti, della Camera di Commercio di Vicenza e della Fondazione Roi.

L’apertura e le prime regionali

La serata inaugurale del 4 luglio proporrà il cavallo di battaglia della compagnia, “Le tango des Malfaiteurs”, già applaudito in numerosi contesti, con ingresso gratuito.

Il cartellone dell’edizione 2026 prevede sette prime regionali e una fitta programmazione che intreccia compagnie italiane e internazionali, tra spettacoli in teatro, spazi urbani e interventi inaspettati.

Incursioni urbane e doppio appuntamento a Marano

Tornano anche le “incursioni metropolitane” a sorpresa, in programma il 9 luglio a Vicenza, il 10 a Schio e l’11 a Montecchio Maggiore, con la Hinterland Dance Theatre Company impegnata in performance itineranti senza preavviso.

Sempre il 9 luglio, a Marano Vicentino, nella piazzetta di via Santa Maria, è previsto un doppio appuntamento: la Compagnie Irene K (Belgio) con “Intersections” e, a seguire, Artemis Danza / Monica Casadei con “I Bislacchi – Omaggio a Fellini”, in collaborazione con la Fondazione Federico Fellini e il Centro internazionale Danza di Parma.

Ville, castelli e giardini

L’11 luglio a Villaverla, in Villa Ghellini, andrà in scena “Corpi in scena”, serata condivisa tra Atacama, Irene K e Cod Danza.

Il 14 luglio il festival si sposterà al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore con tre performance di danza contemporanea: “Twiggies” di Arearea, “Frammenti” (prima regionale) di Twain Physical Dance Theatre e “Pitbull” di ASMED-Balletto di Sardegna, in collaborazione con Arteven.

Il 21 luglio il Giardino Jacquard di Schio ospiterà una serata con quattro prime regionali: Balletto Teatro di Torino con “Noa”, Compagnia degli Istanti con “Intersection Bach”, Versiliadanza con “Fabula Mala” e DANCEHAUSpiù con “Radical Bodies”.

Il ritorno a Montecchio e Schio

Il 23 luglio il festival tornerà a Montecchio Maggiore con “Paysage après la bataille” della compagnia Naturalis Labor e “Le donne di Puccini” di Movimentoinactor Teatrodanza.

Il 28 luglio nuovo appuntamento a Schio, ancora al Giardino Jacquard, con Lost Movement (“Locker_room”), Immersive Dance Theatre Performance (“Home”) ed Egribiancodanza (“Amor di Mundo”).

La chiusura a Vicenza

La fase finale del festival si svolgerà a Vicenza nella Loggia del Capitaniato tra il 28 e il 31 luglio, con un’appendice diffusa il 1° agosto.

Tra gli appuntamenti principali, il 28 luglio spicca “Tango in Loggia”, con incontro con i danzatori di Naturalis Labor e milonga serale.

Il 29 luglio si aprirà con uno speech di Déjà Donné su “Framing”, seguito da tre coreografie tra cui la stessa compagnia, Mandala Dance Company e Naturalis Labor con “Studio su W.”.

Il 30 luglio sarà la volta di Fabula Saltica con “Risonanze”, seguita da Irene K, Bellanda e Adarte. Il 31 luglio chiusura ufficiale con Irene K, COD Danza e Compagnia degli Istanti.

Il 1° agosto il festival si concluderà con una incursione performativa in luoghi e orari non definiti nel centro di Vicenza, affidata ai danzatori di Naturalis Labor.

Un festival diffuso

“Visioni di Danza” si conferma così un progetto diffuso che unisce linguaggi contemporanei, contaminazioni artistiche e spazi non convenzionali, portando la danza fuori dai teatri tradizionali e dentro il paesaggio urbano e architettonico del territorio.

Informazioni e programma completo sono disponibili sui siti www.visionididanza.org e www.facebook.com/visionididanza.