Veneto, auto finisce nel canale: l’autista miracolato si salva in extremis

Paura nelle prime ore della mattinata in Veneto, dove un’automobile è uscita di strada finendo in un canale. Alla guida si trovava un uomo che è riuscito a mettersi in salvo appena prima che il veicolo si inabissasse completamente, evitando così conseguenze ben più gravi.

Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento. La dinamica dell’incidente avrebbe potuto avere esiti drammatici, ma l’uomo sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo pochi istanti prima che l’auto venisse sommersa dall’acqua.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno operato con l’ausilio di un’autogrù per il recupero del veicolo. Le operazioni si sono protratte per circa due ore, al termine delle quali l’area è stata messa in sicurezza.

Presenti anche i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre al personale sanitario del 118 intervenuto in via precauzionale.