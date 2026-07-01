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1 Luglio 2026 - 11.04

Consiglio del Veneto: ok a mozione su sostegno dei lavoratori delle basi statunitensi e risoluzione su riordino delle province

Nicoletta Ugolini
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 VENEZIA, 1 LUGLIO –  Il Consiglio Veneto, nelle fasi conclusive della seduta odierna, ha approvato, con 26 voti favorevoli e 12 astenuti, la mozione n. 19, illustrata in aula dal primo firmatario, il vicepresidente dell’assemblea legislativa regionale, Francesco Rucco (Fratelli d’Italia), con la quale si chiede l’attivazione di strumenti di sostegno temporaneo al reddito per i lavoratori civili italiani impiegati presso le installazioni militari statunitensi presenti in Veneto, in caso di ritardi nel pagamento degli stipendi connessi a ‘Government shutdown’ – o altri analoghi blocchi – da parte del Governo degli Stati Uniti, e la promozione di un protocollo regionale con il sistema bancario veneto, sul modello già attivato dalla regione Friuli-Venezia Giulia.Via libera unanime, infine, alla risoluzione n. 10, a prima firma del consigliere Stefano Marcon (Lega-LV), sul riordino istituzionale delle province e con la quale si esorta il Governo e il Parlamento a proseguire il percorso di revisione della legge n. 56/2014.   
 

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