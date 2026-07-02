Maltempo nel Vicentino: tromba d’aria scoperchia un’azienda agricola a Gallio, oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco in provincia

Il maltempo che ha interessato il Vicentino ha provocato danni e numerosi disagi in diverse zone della provincia. Tra gli episodi più significativi si registra quello avvenuto a Gallio, sull’Altopiano di Asiago, dove una piccola tromba d’aria ha divelto i tetti di un’azienda agricola.

L’intervento dei Vigili del fuoco è scattato alle 11 di oggi. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Asiago con un’autopompa, supportate da una squadra proveniente da Vicenza dotata di piattaforma aerea.

I soccorritori hanno lavorato per circa tre ore per mettere in sicurezza le coperture danneggiate ed eliminare il rischio di crolli o dell’ulteriore distacco di materiale. Fortunatamente non si registrano feriti. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Gallio.

L’episodio si inserisce in un quadro di forte maltempo che ha interessato gran parte della provincia di Vicenza. Piogge intense e violente raffiche di vento hanno infatti causato numerose criticità fin dalla mattinata di ieri.

Dalle ore 11 sono giunte alla sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco decine di richieste di soccorso. In poche ore sono stati effettuati oltre 50 interventi, tutti riconducibili agli effetti del maltempo.

Le principali emergenze hanno riguardato alberi e rami caduti sulla viabilità, coperture scoperchiate dal vento, allagamenti e infiltrazioni d’acqua all’interno di abitazioni.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno operato senza sosta per tutta la giornata e sono tuttora impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza delle aree colpite e nel ripristino della viabilità dove le condizioni lo consentono.